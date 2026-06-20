Kiemelkedő szinten maradt a használtautó-piac

Változatlanul nagyon élénk a használt személyautók hazai piaca: a DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint az elmúlt hónapban Magyarországon mintegy 84 200 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez az érték 6,8 százalékkal haladja meg a tavaly májusi szintet.

„Történetének második legaktívabb hónapján van túl a használt autó-piac: bár a márciusi 92 ezres csúcsot nem veszélyeztette a májusban regisztrált adásvételek 84 ezres volumene, immár négy egymást követő hónapban, tartósan a 80 ezres szint felett alakul a forgalom, amit korábban csak egyetlen hónapban, tavaly márciusban tapasztalhattunk – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A jelenség okai között kiemelhető, hogy idén a kedvező devizaárfolyam hatására közel 20 százalékkal felpörgött a használtimport és az újautó-eladások is 10 százalék körüli mértékben emelkedtek. Ugyanakkor a forgalmat önmagában is növeli, hogy folyamatosan bővül a hazai autópark is, mára elérve a 4,4 milliós szintet.”

Az idősebb kompakt autók iránt van élénk kereslet a használt autó piacon

Fotó: Opel

15-20 éves autókra van érdemi kereslet a használt autó piacon

Továbbra is igaz azonban, hogy a vásárlók óvatosan költenek, és a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele teszi ki. A gazdát cserélő személyautók 61 százaléka legalább 15 éves, a minimum 20 évet elérő használt autók részaránya is 39 százalékot tesz ki.

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók 48 százaléka az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 4,69%-át adja ez a modell), a Ford Focus (2,81%), a Volkswagen Golf (2,60%), és a Skoda Octavia (2,40%). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,36%) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,85%), és a Skoda Fabia (1,43%) követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső középkategória a Volkswagen Passattal (2,65%), a BMW 3-as szériával (2,04%), valamint az Audi A4-gyel (1,51%) képviselteti magát.

Miközben a használtautó-piacon 2026 első öt hónapjában gazdát cserélő 407 500 személyautó mennyisége 4,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 388 500-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 61 100 darab volt, ami 18,5 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 51 550-es értéket.