Még mindig a német autóban bíznak a legjobban a magyarok

A vásárlók száma csökken, az árak viszont emelkednek, miközben a Volkswagen Passat továbbra is magabiztosan uralja a piacot. Bár egyre kevesebben érdeklődnek a dízel használt autók iránt Magyarországon, a szegmens korántsem tűnik el.
Jelentős átalakulás zajlik a hazai használt autók piacán: a Használtautó.hu adatai szerint 2026 első négy hónapjában közel 14 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a dízelmodellekre, mint egy évvel korábban. A tendencia azonban nem a dízelmotorok végét jelzi, inkább azt, hogy a korábbi tömegtermékből egy tudatosabban választó vevőkör kedvelt alternatívája válik. A változás hátterében több tényező áll. Az elmúlt évek üzemanyagár-ingadozásai sok vásárlót óvatossá tettek, miközben a gyártók és a vállalati flották egyre nagyobb arányban fordulnak a hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé. A technológiai váltás ellenére a dízel még mindig vonzó azok számára, akik hosszú távon gondolkodnak, sokat autóznak, és értékelik az alacsony fogyasztást.

Még soha nem helyeztek forgalomba olyan kevés új autót januárban az Európai Unióban, mint az idén januárban. Egy nulla kilométeres gépjárműre átlagosan 6 hónapot kell várni. A használt autó piacon pedig élénkülést tapasztalnak.
Sokan még mindig a német használt autókban bíznak a legjobban
A VW Passat a legnépszerűbb használt autó

A dízel használt autók között továbbra is a Volkswagen Passat számít etalonnak. Az év első négy hónapjában több mint 26 ezer érdeklődés érkezett a típusra, amivel közel 50 százalékkal előzte meg a második helyen végző BMW X sorozatot. A Passat átlagosan 13 éves, több mint 263 ezer kilométert futott példányai 3,8 millió forint körüli áron szerepeltek a kínálatban. Ezzel szemben a BMW X modellek jóval fiatalabbak és lényegesen drágábbak, átlagosan 11,5 millió forintos árszinten mozognak. 

A toplista egyértelműen a német márkák fölényét mutatja: a BMW három, a Volkswagen és az Audi két-két modellel képviselteti magát az első tízben, míg a Mercedes-Benz és a Skoda egy-egy típussal szerepel. 

A németeken kívül csupán a Ford tudott bekerülni a legnépszerűbb dízelek közé, elsősorban a Focus töretlen népszerűségének köszönhetően.

Forrás: Használtautó.hu

Érdekes ellentmondás, hogy miközben a kereslet hónapról hónapra csökkent, az átlagárak folyamatosan emelkedtek. Ez arra utal, hogy a piacon maradó vásárlók egyre inkább a jobb állapotú, fiatalabb vagy magasabb felszereltségű autókat keresik, és ezért hajlandók többet is fizetni. A dízel tehát veszít ugyan korábbi dominanciájából, de a magyar használtautó-piacon még mindig fontos szereplő marad.

