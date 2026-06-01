Még mindig a német autóban bíznak a legjobban a magyarok

Jelentős átalakulás zajlik a hazai használt autók piacán: a Használtautó.hu adatai szerint 2026 első négy hónapjában közel 14 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a dízelmodellekre, mint egy évvel korábban. A tendencia azonban nem a dízelmotorok végét jelzi, inkább azt, hogy a korábbi tömegtermékből egy tudatosabban választó vevőkör kedvelt alternatívája válik. A változás hátterében több tényező áll. Az elmúlt évek üzemanyagár-ingadozásai sok vásárlót óvatossá tettek, miközben a gyártók és a vállalati flották egyre nagyobb arányban fordulnak a hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé. A technológiai váltás ellenére a dízel még mindig vonzó azok számára, akik hosszú távon gondolkodnak, sokat autóznak, és értékelik az alacsony fogyasztást.

Sokan még mindig a német használt autókban bíznak a legjobban

A VW Passat a legnépszerűbb használt autó

A dízel használt autók között továbbra is a Volkswagen Passat számít etalonnak. Az év első négy hónapjában több mint 26 ezer érdeklődés érkezett a típusra, amivel közel 50 százalékkal előzte meg a második helyen végző BMW X sorozatot. A Passat átlagosan 13 éves, több mint 263 ezer kilométert futott példányai 3,8 millió forint körüli áron szerepeltek a kínálatban. Ezzel szemben a BMW X modellek jóval fiatalabbak és lényegesen drágábbak, átlagosan 11,5 millió forintos árszinten mozognak.

A toplista egyértelműen a német márkák fölényét mutatja: a BMW három, a Volkswagen és az Audi két-két modellel képviselteti magát az első tízben, míg a Mercedes-Benz és a Skoda egy-egy típussal szerepel.

A németeken kívül csupán a Ford tudott bekerülni a legnépszerűbb dízelek közé, elsősorban a Focus töretlen népszerűségének köszönhetően.

Forrás: Használtautó.hu

Érdekes ellentmondás, hogy miközben a kereslet hónapról hónapra csökkent, az átlagárak folyamatosan emelkedtek. Ez arra utal, hogy a piacon maradó vásárlók egyre inkább a jobb állapotú, fiatalabb vagy magasabb felszereltségű autókat keresik, és ezért hajlandók többet is fizetni. A dízel tehát veszít ugyan korábbi dominanciájából, de a magyar használtautó-piacon még mindig fontos szereplő marad.