Ezeket a használt autókat ajánlják 2 millió Ft-ért a szakemberek

Sok használt autó kereskedésnél a 2 millió Ft a kínálat alját jelenti, ezért a pénzért csodára nem számíthatunk. Azonban sokak számára ez is hatalmas kiadást jelent, így érdemes a szakemberek véleményére hallgatni választásnál.

Kétmillió Ft-ért is lehet jó használt autót találni - csak racionálisan kell dönteni

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A használt autó megvásárlását követően a szervizről sem szabad megfeledkezni!

Kerüljük a bonyolult járműveket, a turbódízelek, a turbós benzinesek, a prémiumautók mind tele vannak olyan potenciális hibaforrással, amelyek később jelentős kiadásokat eredményeznek. Vigyen A-ból B-be, és lehetőség szerint legyen benne klíma – ennél többre nem lehet számítani 2 millió Ft-ért, a Sonline.hu cikkében nyilatkozó szakértők pedig azt is elárulják, hogy ezért az összegért milyen autóba érdemes beruházni. Nem szabad elfeledkezni az autóvásárlást követő „kötelező” szervizről, amikor a folyadékok (motorolaj, fékfolyadék, hűtőfolyadék, váltóolaj) mellett vezérlést is kell cseréltetni (hacsak nem számlával igazolt módon nemrég történt meg), illetve szükség szerint új abroncsokra is kell költeni – ez egyébként manapság különösebb szemrebbenés nélkül lehet a vételáron felül további 250-500 000 Ft-os kiadás!

