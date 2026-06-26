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hazai egyveleg

Hazai egyveleg az utakról, főszerepben a bunkó és a paraszt!

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Három eset, három különböző habitusú sofőrrel.
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Méltó lezására ez az idei első, igazán kánikulai hétnek, lökdösődés a fővárosban, alpári mutogatás Veszprém mellett és minibravúr egy autóstól az újpesti járdán. Hiába, no, az indulatok és a cselekvési kényszer sokszor felülírja az észszerűség szabályait, még akkor is, ha utóbbival hadilábon áll egy-két autós.

Nem lesz büszke magára!

A fedélzeti kamera persze mindent lát, az internet pedig nem felejt, így az érintettek sem lehetnek túlságosan büszkék a hírnévre. A legszebb a saját magunk által kiállított bizonyítvány - talán a hatóságok is cselekednek a képsorok láttán!

 

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