Hazai egyveleg az utakról, főszerepben a bunkó és a paraszt!

Méltó lezására ez az idei első, igazán kánikulai hétnek, lökdösődés a fővárosban, alpári mutogatás Veszprém mellett és minibravúr egy autóstól az újpesti járdán. Hiába, no, az indulatok és a cselekvési kényszer sokszor felülírja az észszerűség szabályait, még akkor is, ha utóbbival hadilábon áll egy-két autós.

Nem lesz büszke magára!

A fedélzeti kamera persze mindent lát, az internet pedig nem felejt, így az érintettek sem lehetnek túlságosan büszkék a hírnévre. A legszebb a saját magunk által kiállított bizonyítvány - talán a hatóságok is cselekednek a képsorok láttán!