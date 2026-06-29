Hiába a sikerek, elkaszálják a népszerű kompaktot

19 évvel ezelőtt dobta piacra a Hyundai a kifejezetten Európának fejlesztett kompakt modelljét, az i30-as napjai azonban meg vannak számlálva. A most piacon lévő harmadik generációnak nem terveznek utódot, helyette visszatérünk a mifelénk a lépcsős hátú karosszériája miatt csak mellékszereplőnek számító Elantra modellhez; mármint az elektromos autók mellett. A hazájában Avante néven forgalmazott kompakt szedánnal kapcsolatban az a nagy hír, hogy a gyár állítása szerint már túlnőtt a kompakt kategórián, és megállja a helyét a középkategóriás modellekkel szemben is.

Karakteres lett a kompakt kategórián túlmutató Hyundai Elantra nyolcadik generációja

Fotó: Hyundai

A mai kompakt akkora, mint a tegnapi középkategóriás szedán

A lépcsős hátú karosszéria hossza 4765 mm, szélessége 1855mm, magassága 1425 mm és ehhez 2750 mm-es tengelytávolság tartozik; ez megfelel a 2011-2019 között kínált i40-esnek. Nekünk újdonság lesz a határozott vonalvezetés, amelyet megfejelnek sportosan kiszélesített sárvédőkkel, látványos LED-es világítással. Dél-Koreában hat fényezést kínálnak, ezek közül kettő matt finist kap, hogy drámaibb legyen a hatás. A szélvédő tövében helyezik el a műszeregységet, középen 12,9 vagy 14,6 colos érintőképernyőt helyeznek el, utóbbi alatt van egy fizikai gombokból összerakott sor, amivel a klíma-funkciókat lehet vezérelni. A beszédvezérlést MI-alapú digitális segéd segítségével oldják meg. Az érintési pontokon puha anyagokkal lehet találkozni, az USB-csatlakozók 100 W teljesítménnyel tudnak tölteni, van két indukciós töltő is az első ülések között.

A hibrid változatnál a navigáció alapján úgy menedzseli az akkumulátor-töltöttséget a Hyundai Elantra, hogy minimális legyen a benzinfogyasztás, például hosszabb lejtős szakaszok előtt elhasználja az elektromos energiát, amit aztán visszatölt. Hazájában 2,0 literes szívómotorral (149 LE) és 1,6-os hibrid hajtással (157 LE) kínálják a kompakt szedánt, amelynek lesznek további változatai is a világ többi részén.