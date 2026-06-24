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oroszország

Hihetetlen: idős asszonyt vert fejbe a rollerével a bekattant srác!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Látszólag minden előzmény nélkül csapott le a rolleres.
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Oroszországban járunk, lakótelepi idill, panelrengeteg, autók és rollerező srác. A fiatal hirtelen megfordul, talán valamit szólhatott a videón szinte észrevehetetlen idős hölgy, ekkor jött a kíméletlen csapás.

Vajon mire gondolt?

Visszakanyarodik, felemeli a rollerét és lecsap az őt vélhetően kritizáló hölgyre. Az ügy folytatását nem ismerjük, de a könnyebb sérülés borítékolható - reméljük, a hatóságok nem tétlenkedtek és előttük már ismert a "városi vagány" kiléte!

 

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