Hihetetlen: idős asszonyt vert fejbe a rollerével a bekattant srác!

Oroszországban járunk, lakótelepi idill, panelrengeteg, autók és rollerező srác. A fiatal hirtelen megfordul, talán valamit szólhatott a videón szinte észrevehetetlen idős hölgy, ekkor jött a kíméletlen csapás.

Vajon mire gondolt?

Visszakanyarodik, felemeli a rollerét és lecsap az őt vélhetően kritizáló hölgyre. Az ügy folytatását nem ismerjük, de a könnyebb sérülés borítékolható - reméljük, a hatóságok nem tétlenkedtek és előttük már ismert a "városi vagány" kiléte!