Hogy mi? Önvezető autó ment rekordot a Nürburgringen?

Otthon érzi magát a Nürburgringen a Xiaomi, amelynek elektromos autókat készítő üzletága fejlesztőközpontot is üzemeltet a közelben. A személyautóval kezdték a rekorddöntést, majd a szabadidő-autóval folytatták. Most újra a YU7-esnek volt jelenése a Zöld Pokolban, ahol 10:29.483-as köridővel beállították az önvezető autók körrekordját.

Mindegy, hogy ember vagy robot vezeti, a Xiaomi YU7 GT körkordot ment a Nürburgringen

Fotó: Xiaomi

Felgyorsul majd a Nürburgringen az önvezető autó

A Xiaomi YU7 GT az alapfelszerelésnek számító vezetéstámogató rendszerrel vezette végig magát a pályán, a karosszérián elhelyezett antennák az időmérésre szolgáló telemetriai rendszerhez tartoznak. Az önvezető körrekord 3 perc 7 másodperccel marad el az emberi sofőrrel elért köridőnél, a különbség várhatóan csökkenni fog, ahogy a tapasztalatok alapján távoli frissítéssel tökéletesítik majd a vezetéstámogató rendszer működését.

