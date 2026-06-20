Ezeket a hétköznapi dolgokat ne hagyja az autóban hőség idején!

Magától értetődő, hogy gyermeket vagy állatot nem hagyunk a hőségben leparkolt autóban – utóbbinál kivételt jelent az egyes modern autókban elérhető folyamatos légkondicionálás lehetősége. Azonban vannak olyan hétköznapi tárgyak, amelyeket nem szabad az autóba tartani, mert a magas hőmérséklet miatt azok vagy veszélyt jelentenek, vagy károsodhatnak.

Megromolnak a gyógyszerek, ha hőségben tárolják azokat

Fotó: StartRescue

Ezeket a dolgokat nem szabad az autóban hagyni hőség idején

Spray – bármilyen nagy nyomású hajtógázt tartalmazó flakon. A hőmérséklettel együtt emelkedik a nyomás, ami robbanáshoz is vezethet. Az utastérben a hőmérséklet elérheti a 60°C-ot, ami meghaladhatja a spray-n jelzett működési tartomány felső határát.

Gyógyszerek – hőség hatására olyan folyamatok indulnak be, amitől egyes gyógyszerek elveszítik hatásukat, tárolási hőmérsékletük jellemzően 25-30°C. Antibiotikumoknál veszélyes molekulák képződhetnek magas hőmérsékleten, az inzulin is elveszítheti hatását. Még az allergiásoknak fontos EpiPen is károsodhat, tárolási hőmérséklete 15-25°C.

Elektronikai eszközök – laptopok, táblagépek, okosórák és mobiltelefonok is csak egy bizonyos hőmérséklet alatt működnek megbízhatóan, jellemzően van bennük hőérzékelő, ami letiltja az eszközöket.

Elemek/akkumulátorok – alkáli és lítium elemek és akkumulátorok is 30°C alatti hőmérsékleten érzik jól magukat, efölött felgyorsul az önkisülés. Lítium-telepeknél ez akár füstképződéshez/öngyulladáshoz is vezethet!

Étel – a bevásárlást követően egyenesen haza menjünk, ahol aztán a végső tárolási helyére kerül az étel. A meleg hatására az ételeken lévő baktériumok elszaporodhatnak, ami betegséget okozhat.

Alkoholos italok – még a sör is meg tud romlani, a zöld vagy átlátszó üveg nem vég az UV-sugárzás ellen, ami miatt ként eredményező kémiai folyamatok indulnak be az italban. A nyomás alatt lévő italoknál (pezsgő) robbanáshoz vezethet a hőség, lásd spary-k.