Egyre többen rajonganak ezekért a pici autókért – belül egészen döbbenetesek

Törvények korlátozza a kei-kategóriás autók méretét, azok 3,4 méter hosszúak és 1,48 méter szélesek lehetnek. Ezen belül számos modellt kínálnak a japán gyártók (és a kínaiak is érdeklődnek a kategória iránt), a Suzuki Every modellje például olcsó családi egyterű. A mostani megújulás során az aktuális előírásokhoz igazították a konstrukciót, és bevezették a J Limited nevű, a kempingezők igényeire szabott felszereltséget.

Praktikus tárolók és teljesen sík hátsó rész teszi kempingezéshez ideálissá a Suzuki kei-kategóriás egyterűjét

A Suzuki hátulját lakótérként lehet használni

Kvázi kulcsrakész lakóautót kap az ember, aminél a hátsó ülés padlóba döntése után egy 1820 mm hosszú, 1280 mm széles sík tér jön létre. A gyári kiegészítők között ugyan ágy (matrac) nincs, de akad négyszemélyes asztal, illetve szúnyogháló a hátsó ajtónyíláshoz, ide rögzíthető előtető vagy épp elősátor. Az oldalfalon és a tető alatt praktikus tárolási/rögzítési lehetőségek könnyítik meg az időtöltést a fedélzeten. A belső tér egyébként könnyen takarítható burkolatot kapott.

A kempingezőknek készített Suzuki Every J Limited csak a 0,66 literes turbómotorral (64 LE) készül, amelyhez alapfelszerelés a fokozatmentes automatikus váltó is. Az alapkivitel hátsókerékhajtású (1 978 900 jen, 3,8 millió Ft), de van összkerékhajtású változat is (2 132 900 jen, 4,06 millió Ft). Ehhez még hozzájönnek a gyári kiegészítők, de még úgy is kifejezetten jó áron van a kemping-kivitel.

