Ilyen különleges autója csak egy hollywoodi világsztárnak van

Talán kevesen tudják, hogy Jason Momoa rajong az autókért, pláne a különleges darabokért. A villanyautók világában ritkán találkozni olyan modellel, amely egyszerre idézi meg a húszas évek autóversenyeinek romantikáját és a fenntartható közlekedés jövőjét. Az amerikai filmszínész azonban pontosan ilyet szeretett volna. Így hát, Jason Momoa megbízásából elkészítették a Bentley Blower Jnr egyedi változata, amely a legendás, 1929-es Bentley 4½ Litre Supercharged modell 85 százalékos méretarányú újraértelmezése.

Jason Momoa az egyik legismertebb hollywoodi színész, és imádja az autókat

Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

A különleges járművet a brit Hedley Studios építette a Bentley közreműködésével. Bár első pillantásra úgy tűnik, mintha egy százéves versenyautó gördült volna elő egy múzeumból, valójában teljesen új konstrukcióról van szó. A benzinmotor helyét egy 20 lóerős elektromos hajtás vette át, amelyet 48 voltos akkumulátor táplál. A hatótáv nagyjából 105 kilométer, a végsebesség pedig eléri a 72 km/órát – tehát nem száguldozásra tervezték.

Ilyen lett Jason Momoa Bentley Blower Jnr autója

Fotó: Hedley Studios

Jason Momoa autója egyedi fényezést is kapott

A hollywoodi világsztár autója azonban jóval több egy retró villanyautónál. Több mint száz olyan alkatrészt kapott, amelyet kizárólag ehhez a példányhoz terveztek. A karosszériát egyedi „Momoa Crimson” vörös fényezés borítja, a részleteken patinázott sárgaréz jelenik meg, a műszerfal koa fából készült, a váltókapcsolót pedig kézzel faragott rézkoponya díszíti. Ennek elkészítése önmagában több mint száz munkaórát igényelt. A személyes utalásokból sincs hiány. Az autó orrán látható 666-os embléma Momoa nagyapjának állít emléket, akit családi körben El Diablo becenéven ismertek. A műszerfalon pedig diszkréten megbújik a felirat: „Momoa 1 of 1”, jelezve, hogy ebből az autóból valóban nincs még egy a világon.

Ebből az autóból csak egy van a világon

Fotó: Ben Shuttleworth / Hedley Studios

A Bentley Blower Jnr alapváltozatának ára 121 ezer dollárról indul. Azt nem tudni, a színészé mennyibe került, de ennél biztosan sokkal többe. Amúgy Momoának van már egy klasszikus brit autója, amit átalakíttat: korábban egy 1929-es Rolls-Royce Phantom II-t is elektromos hajtásúvá alakíttatott.