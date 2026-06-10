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étolaj

Jégpálya lett az aszfalt, miután 25 tonna étolaj folyt ki

57 perce
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Rövid időn belül rengeteg koccanás történt. Ulan-Ude városában folyt ki az útra 25 tonna étolaj.
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étolajjégpályaautós hír

A 25 tonna étolajjal megrakott teherautó vezetője egy ütközés elkerülése miatt kellett fékezzen, eközben azonban megsérült a tároló. A kamionból kifolyt az összes étolaj, amitől jégpálya lett Burjátföld fővárosának, Ulan-Ude-nak utcáiból.

Videón az étolajjal elárasztott utca

Rövid időn belül számos apró koccanás történt a szokatlanul csúszós útfelület miatt. Kérdés, kinek a biztosítója fogja fizetni a károkat. A személyautót meg lehet találni a térfigyelő felvétele alapján, de a rakományrögzítési szabályok alapján még vészfékezéskor se lenne szabad, hogy a rakomány kárt szenvedjen és például kifolyjon az útra. A felelősség meghatározása minden bizonnyal a bíróság feladata lesz.
 

 

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