Júliustól könnyebb lesz busszal hazajutni Budapest környékén

Vitézy Dávid bejelentette, hogy már július 1-től kibővítik az éjszakai közlekedést Budapest agglomerációjában. Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek.

A június elején áthangolt budapesti éjszakai járatokhoz igazodik július elejétől az agglomerációs hálózat

Fotó: Volánbusz

Könnyebb lesz a Budapestről kiköltözők közlekedése

Június elején a BKK-hálózatot szervezték át, ezekhez hangolják most a Volánbusz éjszakai járatokat. Az intézkedés célja, hogy igazodjanak az elmúlt évtizedben végbement változásokhoz, azaz hogy rengetegen költöztek ki az agglomerációba. Most már könnyebben megoldható lesz, hogy kiszámíthatóan hazajussanak az emberek egy-egy esti programot követően is.

