Gondolta volna? Ilyen autóról álmodnak a magyarok!

A Mercedes-Benz SL-osztály végzett az élen a Használtautó.hu, 2026 első öt hónapjára vonatkozó kabriópiaci statisztikájában. A modell átlagosan több mint 29 éves, miközben átlagára meghaladja a 10 millió forintot, ami jól mutatja, hogy a kabrióvásárlók ebben a szegmensben egyre inkább a karakteres, presztízsértékkel bíró modelleket keresik. A toplista észrevehetően átrendeződött tavalyhoz képest: a BMW Z Sorozat nagyot lépett előre, miközben a korábban dobogós Peugeot 206 jelentősen visszaesett. A Használtautó.hu adatai alapján 2026. január 1. és május 31. között a Mercedes-Benz SL-osztály generálta a legtöbb érdeklődést (telefonszám- és e-mailcím-felfedések száma) a hazai használtautó-piacon a kabriók között. A modellre több mint 1 600 érdeklődés érkezett, megelőzve a BMW 3-as sorozatot és a Mazda MX-5-öt is. Az eredmény azért is figyelemre méltó, mert az SL-osztály átlagos hirdetési ára 10,4 millió forint, átlagéletkora pedig 29 év, vagyis a szegmens legkeresettebb modellje se nem fiatal, se nem olcsó.

Átlagosan 29 éves és 10 millió felett van az ára a legnagyobb érdeklődésre számot tartó kabriónak

Fotó: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az olcsó kabrióknál visszaesés tapasztalható érdeklődések terén

A tavalyihoz képest látványos változások figyelhetők meg a rangsorban. Míg 2025-ben a BMW 3-as sorozat állt az első helyen, addig a Mercedes-Benz SL-osztály a negyedik pozícióból kapaszkodott fel az élre. Szintén jelentősen előrelépett a BMW Z Sorozat, amely az előző évi kilencedik helyről az ötödikre emelkedett. A toplista átrendeződése arra utal, hogy a vásárlók érdeklődése egyre inkább a prémium és sportos karakterű kabriók felé fordul. A legnagyobb visszaesés a Peugeot 206-hoz kötődik. A modell 2025-ben még a második legkeresettebb kabrió volt, idén azonban már csak a hetedik helyet sikerült megcsípnie, amire magyarázat lehet, hogy a típusból egyre kevesebb jó állapotú példány érhető el a piacon, így a kínálat fokozatos szűkülése a keresletet is visszafoghatja.

Fotó: Használtautó.hu

A szegmens stabil szereplője továbbra is a Mazda MX-5, amely tavalyhoz hasonlóan idén is megőrizte harmadik helyét. A modell évek óta a nyitott tetős autózás egyik legismertebb ikonja, kiegyensúlyozott teljesítménye azt mutatja, hogy továbbra is széles vásárlói réteget szólít meg. A toplistán emellett továbbra is megtalálhatók a kedvezőbb árú modellek, például a Renault Mégane, az Opel Astra vagy a Peugeot 307, ugyanakkor az élmezőnyben egyre hangsúlyosabbá válik a prémium szegmens jelenléte.

„A kabriók piacán idén a Mercedes-Benz SL-osztály bizonyult a legkeresettebb modellnek. A közel 29 éves átlagéletkor és a mintegy 10 millió forintos átlagár jól mutatja, hogy a vásárlók ebben a szegmensben nem feltétlenül a legfiatalabb vagy legolcsóbb autókat keresik. Az SL-osztály népszerűségében a modell prémium pozíciója és időtálló karaktere egyaránt szerepet játszhat. A második helyre a BMW 3-as sorozat lépett elő, megelőzve a korábban előkelő pozíciót elfoglaló Peugeot 206 CC-t. Utóbbiból egyre kevesebb példány érhető el a piacon, ami hozzájárulhatott a visszaeséséhez” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Managere. „A szegmens egyik legismertebb modellje, a Mazda MX-5 eközben továbbra is stabil szereplője a piacnak, tavalyhoz hasonlóan idén is megőrizte harmadik helyét. Az eredmények alapján a kabriók iránt érdeklődők körében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a presztízst és erős márkaértéket képviselő modellek" – tette hozzá a szakértő.