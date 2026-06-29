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kamera

Nem állt meg a STOP-táblánál? Küldi is a büntetést a kamera!

1 órája
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A baleseti gócokat éjjel-nappal tudják ellenőrizni. Számos szabálysértést tud felismerni az MI-kamera.
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kameramesterséges intelligenciaautós hír

Virginia államban július 1-től teszi lehetővé a jogi környezet, hogy MI-kamerák segítségével szankcionálják a közlekedési szabálysértéseket. Eddig csak sebességmérésnél lehetett használni automatizált büntetést, a Mesterséges Intelligencia segítségével dolgozó kamera által sokkal szélesebb körben tudnak majd szankcionálni az önkormányzatok. Nem csak olyan egyszerű ügyeket tudnak felismerni a kamerák, mint a STOP-tábla figyelmen hagyása, de elsőbbség meg nem adását is megbízhatóan tudják dokumentálni (a kiküldött linken visszanézhető a videó).

Az embereket felismerhetetlenné teszi a kamera, a rendszámok alapján büntetnek.
Számos szabálysértés beazonosítására alkalmas az MI-kamera
Fotó: Obvio

Magáncégek telepítik a kamera-hálózatot, a bevételből részesülnek

Az esetekről videó készül, a személyiségi jog megőrzése miatt automatikusan elhomályosítja a rendszer az emberek arcát, de a rendszámtábla felismerhető marad. Már számos cég aktivizálta magát, az Obvio például hatékonyabb rendőrségi munkavégzést ígér azáltal, hogy a járőröknek nem kell a szabálysértésekkel foglalkozniuk, hanem más ügyek megoldásán tudnak dolgozni. Persze azt mondják, hogy a közlekedésbiztonság javítása a céljuk, valójában a várost lefedő kamerarendszer telepítését a bevételből származó részesedéssel finanszírozzák majd az önkormányzatok, tehát a profitorientált magánvállalkozások érdekeltek lesznek a minél nagyobb számú szabálysértésekben. A törvény egyébként ad egy esélyt a közlekedőknek azzal, hogy minden MI-kamerát táblával kell előre jelezni, és azok csak egy pár hónapos türelmi időszak (csak figyelmeztetéseket postáznak) után kezdenek élesben működni. 

 

 

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