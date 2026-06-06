Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

Olvasta?

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

fedélzeti kamera

Kegyetlenül eltolta a másik autót, közben mögötte rettegett a gyereke – videó

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem kegyelmezett a jobbról tolakodónak egy sofőr. Kegyetlenül eltakarította maga elől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fedélzeti kameravezetőautós hírguatemala

Ijesztő jelenetet rögzített nemrégiben egy fedélzeti kamera. A helyszín Guatemala, így borítékolható, hogy a jelenetnek komoly előzménye volt, akár egy rablási kísérletről is szó lehetett. Akármi is történt korábban, a kamerás autó vezetője nem kegyelmezett a jobbról tolakodó sofőrnek, a saját autóját sem kímélve kegyetlenül takarította el maga elől. A gumicsikorgás közben jól hallható, hogy a kocsiban egy ijedt gyerekhang a szüleit szólongatja.

Videón az ijesztő jelenet:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!