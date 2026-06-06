Kegyetlenül eltolta a másik autót, közben mögötte rettegett a gyereke – videó

Ijesztő jelenetet rögzített nemrégiben egy fedélzeti kamera. A helyszín Guatemala, így borítékolható, hogy a jelenetnek komoly előzménye volt, akár egy rablási kísérletről is szó lehetett. Akármi is történt korábban, a kamerás autó vezetője nem kegyelmezett a jobbról tolakodó sofőrnek, a saját autóját sem kímélve kegyetlenül takarította el maga elől. A gumicsikorgás közben jól hallható, hogy a kocsiban egy ijedt gyerekhang a szüleit szólongatja.

Videón az ijesztő jelenet: