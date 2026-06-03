Centiken múlt a tragédia – a bicikli viszont repült – videó

Csak pár centiméteren múlott, hogy nem a kerékpárját toló embert, hanem a biciklijét ütötte el egy nő május 26-án a jászberényi Kossuth Lajos utcában. A fiatal már a zebrán haladt át, amikor egy közeledő személyautó vezetője nem adott neki elsőbbséget. A kocsi orra elkapta a kerékpárt, amely az ütközés erejétől messzire repült. Az esetről videófelvétel is készült, a jelenet döbbenetes: a bicikli szinte kilőtt a gyalogos kezéből, miközben ő maga csak hajszálnyira volt attól, hogy közvetlenül az autó elé kerüljön. Tényleg csak néhány centiméteren múlt, hogy ne történjen komoly tragédia – írja a police.hu.

Repült a kerékpár a zebrán történt baleset során

Fotó: 123RF

Csak a kerékpár sérült

A történet azonban itt nem ért véget. Az autó vezetője ahelyett, hogy megállt volna meggyőződni arról, megsérült-e valaki a balesetben, egyszerűen továbbhajtott. Pedig egy ilyen helyzetben a segítségnyújtás és a helyszínen maradás nemcsak emberi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. A rendőrök a bejelentést követően rövid idő alatt azonosították az autót és annak vezetőjét. Az idős nőt előállították, majd cserbenhagyás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy egy autós fékezés nélkül gázol el egy gyalogost a zebrán.