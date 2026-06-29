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Itt nézheti meg videón, hogyan vonta meg a szót Magyar Pétertől Forsthoffer Ágnes

népliget

Két sofőr is észnél volt, így megúszták a nagy csattanást!

1 órája
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Mindig észnél kell lenni, jól példázzák ezt az alábbi esetek a hazai utakról.
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népligetbudapestenkét sofőrszituációveszprémautós hírbalesetveszélyforgalom

Egy jó sofőr mindig, mindenre figyel, még akkor is, ha viszonylag gyér a forgalom és semmi sem utal egy-egy eszement manőverre. Az alábbi szituációk a borítékolható csattanás előtti pillanatokat mutatják - még jó, hogy működtek a bravúros reflexek!

Vajon hol járt az esze?

Az egyik necces helyzet Veszprémhez közel, a másik Budapesten a Népliget mellett történt. Érdemes végignézni és megfejteni: mire gondolhattak a közlekedési szituációkat durván félreértő volánművészek?

 

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