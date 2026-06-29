Két sofőr is észnél volt, így megúszták a nagy csattanást!

Egy jó sofőr mindig, mindenre figyel, még akkor is, ha viszonylag gyér a forgalom és semmi sem utal egy-egy eszement manőverre. Az alábbi szituációk a borítékolható csattanás előtti pillanatokat mutatják - még jó, hogy működtek a bravúros reflexek!

Vajon hol járt az esze?

Az egyik necces helyzet Veszprémhez közel, a másik Budapesten a Népliget mellett történt. Érdemes végignézni és megfejteni: mire gondolhattak a közlekedési szituációkat durván félreértő volánművészek?