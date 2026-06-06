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lada

Egyre nagyobb a kínai autók befolyása az orosz piacon

55 perce
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A Lada még tartja magát, de a többiek már elestek. A Volga mellett az Aurus is kínai autókra áll át.
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ladavolgaautós hírOroszországautó

A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon az orosz autóipar is dicsekedni akar nagyszerű teljesítményével, de külső szemlélőként inkább csak annyit látni, hogy már nem csak a kertek alatt, de a spájzban vannak a kínai autók. Vegyük például Putyin kedvenc luxusmárkáját, az Aurust, amelynek a 900-as elnevezésű új belépőmodellje egyszerű átmárkázott Hongqi – a kínai prémiummárka most debütál hivatalosan az orosz piacon.

Letarolták a kínai autók az orosz piacot, ahogy arról a szentpétervári kiállítás is tanúskodott.
Meglepően kevés a kínai autó a Lada-kínálatban, csak az SWM haszonjármű-márkánál enged meg ilyesmit magának az AutoVAZ
Fotó: Lada

A piac felső régióit letarolták a kínai autók

Az épp újjászülető Volga márka ugye a Geely autóit jelenti. A Lada standján nagyon halvány reménysugárként a Vesta alapján kifejlesztett Azimut és az ősi 2101-es között összekötő kapocsként a Niva Legend álldogált. Saját kútfőből csak a páncélozott csapatszállítók és harcjárművek terén tudott újat mutatni az orosz autóipar a Vedomosti gyűjtése szerint, amelynek a helyzete a gazdasági kilátások alapján egyhamar nem fog megváltozni.
 

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Galéria: Képeken a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum
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A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum, az ExpoForum Kongresszusi és Kiállítási Központban

 

 

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