Fél gyárát feláldozza a Nissan a kínai autók oltárán

Nem várt siker lett Nagy-Britanniában a Chery International által életre hívott két márka, az Omoda és a Jaecoo, alig győzik az autók szállítását – főleg, hogy a minap például 33 példány égett el a Southamptoni Kikötőben. Azonban úgy tűnik, gyorsan megoldást találtak a helyzetre azzal, hogy a Chery most együttműködési szerződést kötött a Nissannal, amelynek keretében a jelenleg rossz kihasználtsággal működő sunderlandi autógyár egyik szerelőszalagját fogják használni a kínai autók előállítására.

Már zajlik az egyeztetés a gyár, az új ügyfél és a beszállítók között a kínai autók gyártása miatt

Fotó: Nissan

Nissan-gyárban, Nissan-minőségben, Nissan-munkások rakják majd össze a kínai autókat

Pontos dátumot még nem közöltek azon kívül, hogy a 2027-es esztendőben kerül sor az átvételre, mert azt megelőzően a Nissannak még át kell szerveznie a termelést úgy, hogy a saját autói csak a 2-es szalagon gyártják, az 1-es szalagot kapja meg a Chery International. Jelenleg még azok az egyeztetések zajlanak, hogy pontosan milyen modelleket és milyen kapacitással tudnak majd készíteni az üzemben, ehhez a beszállítókra is szükség van. A gyár teljes egészében a Nissan tulajdona marad, ahogy az ott dolgozók is Nissan-alkalmazottak maradnak.

