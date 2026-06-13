Visszatér a legendás olasz márka – persze kínai segítséggel

A kínai autók térnyerése folyamatosan nő Európában. És most itt egy újabb versenyző, az Osca. A név az autóimádóknak ismerős lehet. Igen, ez a régi olasz autómárka, az Officine Specializzate Costruzione Automobili rövidítése. A céget 1947-ben alapította három Maserati fivér: Ernesto Maserati, Ettore Maserati és Bindo Maserati, miután lejárt a szerződésük az általuk korábban eladott Maserati vállalattal. Ez a márka tulajdonképpen a Maserati testvérek második felvonása volt. Az Osca autókat kézműves módszerekkel építették. Rendkívül könnyűek, kifinomultak és versenyzésre optimalizáltak voltak. A gyártási darabszám alacsony volt, ami még különlegesebbé tette ezeket a kocsikat. A kis darabszám miatt pénzügyileg nem volt sikersztori az Osca, így hát 1967-ben megszűnt.

Első ránézésre akár Maserati lehetne, valójában azonban az új Osca MT6 egy átrajzolt kínai autó

Fotó: Osca/DR Automobili

Kínai autó olasz pedigrével?

Ám most, majd’ hatvan évvel később újraélesztik – írja az Auto, Motor und Sport. A feltámasztás mögött az olasz DR Automobiles alapítója, Massimo Di Risso áll, aki korábban az Itala újjáélesztésén is dolgozott. Az új korszak első modellje nem sportkocsi, hanem egy szabadidő-autó lesz. Az MT6 4,52 méter hosszú kupés SUV. Az autó alapjait a kínai Changan Uni-T adja, a külsőt azonban olasz tervezők formálták át. A hatalmas hűtőrács, a karcsú LED-fényszórók és az agresszív első lökhárító a mai Maserati crossoverek formavilágát próbálja idézni – több, kevesebb sikerrel. Oldalról még felismerhetőbb a kínai eredet, hátul pedig alig valamit módosítottak.

Így néz ki a kínai Changan Uni-T, amitől nem sokban tér el az Osca MT6

Fotó: Changan

Az utastér is ugyanaz, mint az alapmodellben. A belül a Changan digitális műszeregysége és nagyméretű infotainment-kijelzője fogadja az utasokat, miközben a bőr, az Alcantara és az alumíniumhatású betétek prémium hangulatot teremtenek. Az üléseket a Recaro szállítja a sportos karaktert próbálja erősíteni.

Az Osca MT6 utaster abszolút megfelel a mai kor követelményének

Fotó: Osca/DR Automobili

Az olaszosított kínai autó hajtáslánca meglehetősen konzervatív, nem sok köze van sportautós múlthoz. Az MT6 motorházteteje alatt 1,5 literes turbós benzines dolgozik, mintegy 180 lóerővel és 300 Nm nyomatékkal. A hétfokozatú duplakuplungos váltó kizárólag az első kerekeket hajtja, a végsebesség pedig 190 km/óra. Az Osca szerint a futóművet és a fékrendszert kifejezetten az európai ízléshez hangolták. Az MT6 ez év szeptemberében érkezik az olasz piacra, körülbelül 49 ezer eurós (17,25 millió forint) indulóárral, ami elég húzós. A márka azonban nem áll meg itt: már készül a nagyobb MT8 crossover, sőt egy V6-os motorral hajtott sportkocsi is tervben van. Olasz sajtóértesülések szerint ebben akár a Lotus is partner lehet.