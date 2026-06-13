Visszatér a legendás olasz márka – persze kínai segítséggel

A kínai autók térnyerése folyamatosan nő Európában. És most itt egy újabb versenyző, az Osca. A név az autóimádóknak ismerős lehet. Igen, ez a régi olasz autómárka, az Officine Specializzate Costruzione Automobili rövidítése. A céget 1947-ben alapította három Maserati fivér: Ernesto Maserati, Ettore Maserati és Bindo Maserati, miután lejárt a szerződésük az általuk korábban eladott Maserati vállalattal. Ez a márka tulajdonképpen a Maserati testvérek második felvonása volt. Az Osca autókat kézműves módszerekkel építették. Rendkívül könnyűek, kifinomultak és versenyzésre optimalizáltak voltak. A gyártási darabszám alacsony volt, ami még különlegesebbé tette ezeket a kocsikat. A kis darabszám miatt pénzügyileg nem volt sikersztori az Osca, így hát 1967-ben megszűnt.
Kínai autó olasz pedigrével?
Ám most, majd’ hatvan évvel később újraélesztik – írja az Auto, Motor und Sport. A feltámasztás mögött az olasz DR Automobiles alapítója, Massimo Di Risso áll, aki korábban az Itala újjáélesztésén is dolgozott. Az új korszak első modellje nem sportkocsi, hanem egy szabadidő-autó lesz. Az MT6 4,52 méter hosszú kupés SUV. Az autó alapjait a kínai Changan Uni-T adja, a külsőt azonban olasz tervezők formálták át. A hatalmas hűtőrács, a karcsú LED-fényszórók és az agresszív első lökhárító a mai Maserati crossoverek formavilágát próbálja idézni – több, kevesebb sikerrel. Oldalról még felismerhetőbb a kínai eredet, hátul pedig alig valamit módosítottak.
Az utastér is ugyanaz, mint az alapmodellben. A belül a Changan digitális műszeregysége és nagyméretű infotainment-kijelzője fogadja az utasokat, miközben a bőr, az Alcantara és az alumíniumhatású betétek prémium hangulatot teremtenek. Az üléseket a Recaro szállítja a sportos karaktert próbálja erősíteni.
Az olaszosított kínai autó hajtáslánca meglehetősen konzervatív, nem sok köze van sportautós múlthoz. Az MT6 motorházteteje alatt 1,5 literes turbós benzines dolgozik, mintegy 180 lóerővel és 300 Nm nyomatékkal. A hétfokozatú duplakuplungos váltó kizárólag az első kerekeket hajtja, a végsebesség pedig 190 km/óra. Az Osca szerint a futóművet és a fékrendszert kifejezetten az európai ízléshez hangolták. Az MT6 ez év szeptemberében érkezik az olasz piacra, körülbelül 49 ezer eurós (17,25 millió forint) indulóárral, ami elég húzós. A márka azonban nem áll meg itt: már készül a nagyobb MT8 crossover, sőt egy V6-os motorral hajtott sportkocsi is tervben van. Olasz sajtóértesülések szerint ebben akár a Lotus is partner lehet.
Egyébként egy eredeti Osca MT4 vagy Osca 1600 GT Zagato ma a gyűjtők körében rendkívül keresett, és aukciókon gyakran több százezer vagy akár több millió eurós áron cserél gazdát. A ritkaságuk és a Maserati fivérekhez kötődő történetük miatt különleges státuszuk van. Sok veteránautó-szakértő egyenesen úgy tekint az Oscára, mint az igazi Maseratira, mert ezek voltak azok az autók, amelyeket a Maserati fivérek már teljesen a saját elképzeléseik szerint tervezhettek.