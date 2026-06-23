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veterán

Pusztító bozóttűz: 8000 klasszikus autó égett el

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Ember által okozott tűz pusztított Idaho államban. Az L&L Classic Auto telephelye teljesen elpusztult, 8000 klasszikus autó veszett oda.
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veterántűzautós hír

Nem természetes okból keletkezett az a bozóttűz, ami pár nappal ezelőtt tombolt Idaho államban. A füst miatt le kellett zárni az Interstate 84-es gyorsforgalmi utat, és több mint 8000 hektárt emésztettek fel a lángok, mire a tűzoltóknak sikerült megakadályozni a továbbterjedést. Nehezítette a dolgukat, hogy a sivatagos környezetben erős szelek vitték a lángoló növényeket. Az érintett területbe beletartozik az L&L Classic Auto nevű kereskedés, amelynek mind a 8000 klasszikus autója odaveszett.

Hulladékvasként lehet hasznosítani a most elpusztult klasszikus autókat
A nyolcezer elpusztult klasszikus autó közül mintegy félezer volt menthető állapotú
Fotó: L&L Classic Auto

Mintegy félezer klasszikus autó még menthető állapotú volt

Az óriási területen a húszas-nyolcvanas évek közötti autókat tároltak, túlnyomó részük roncs volt, de mintegy félezer járművet projektautóként kínáltak – ezeket némi munkával még meg lehetett volna menteni. Ezek most mind elpusztultak a cég irodájával/nyilvántartásával együtt, ami megnehezíti majd a károk pontos felmérést. Szerencsére emberek nem sérültek meg a tűzben.

 

 

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