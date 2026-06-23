Hatalmas ütközés Budapesten, nagy hülyeséget csinált a furgonos!

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A lámpánál várakoznak az autósok, több sávban egymás mellett. A vétkes autós ekkor tűnik fel a szemközti útpálya balra kanyarodó sávjában, láthatóan siet, hogy átférjen, mielőtt zöld jelzést kap a keresztirányú forgalom.

Ezt nagyon benézte!

Hát, nem jött össze a vakmerő mutatvány, hiszen a szélső sávban érkező autós lendületből kapta el a zöld jelzést, továbbá a kisbuszt is. A felelősség egyértelmű, a lecke pedig ismét tanulságos volt - soha nem éri meg ekkora kockázatot vállalni!

 

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