Népszerű kompaktok, amelyektől el kellett búcsúzzunk - galéria

Annyiból jól jött a vásárlók szabadidő-autók felé fordulása az autógyártóknak, hogy legalább lett hely az elektromos átállás miatt szükséges akkumulátor-csomagoknak. Azonban ez azzal is jár, hogy a klasszikus személyautókat hanyagolják, a befektetéseket (fejlesztés, gyártás-előkészítés) nagyobb megtérüléssel járó projektekre fordítják. Ennek a folyamatnak részeként számos, évtizedeken keresztül népszerű autótól kellett elbúcsúznunk, már a kompakt kategóriában is sok veszteségünk volt.

Tipo, Focus, i30, Lancer, Almera - kompakt autók, amelyek nem élték túl az elektromos átállást

Fotó: Fiat, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Nissan

A teljesség igénye nélkül a kompaktok, amelyekről le kell mondanunk

1. Fiat Tipo (2026)

Fotó: YUBO / Moment RF



1988-ban debütált az eredeti Tipo, annyira jövőbemutató volt, hogy extraként digitális műszerfalat is lehetett hozzá kérni. Az európai Év Autója címet is bezsebelte a három- és ötajtós, lépcsős hátú és kombi karosszériával is kapható modell, amelyet Brazíliában és Törökországban is gyártottak – utóbbi helyen egészen 2000-ig. 2015-ben tért vissza Európába a Tipo név az ötajtós, lépcsős hátú és kombi karosszériával kínált modellnél, amelyet Törökországban gyártottak. Ott 2016-2024 között a legnépszerűbb személyautó volt, de még ez se volt elég a jövőjének biztosításához, 2026-ban leálltak a gyártásával.

2. Ford Focus (2025)



Világautónak készült az 1998-ban piacra dobott Focus, ami elnyerte az európai Év Autója címet. Az évek során három/ötajtós, lépcsős hátú, kombi és kabrió karosszériával is készült, az RS sportváltozat sokáig mércének számított. 2018-ban dobták piacra a negyedik generációt, amit 2021 végén frissítettek. Nem sokkal később bejelentették, hogy 2025-ben leállnak a gyártásával úgy, hogy közvetlen utódot nem készítenek neki.

3. Hyundai i30 (202...)

Fotó: ULI_SONNTAG



A dél-koreai cég azzal kedveskedett az európai vásárlóknak, hogy a világszerte használt kompakt autójának új karosszériát adott. Csehországban gyártották a helyi piacnak szánt példányokat, az évek alatt ötajtós, kombi és ferdehátú kupé karosszériával készült. Michelisz Norbi egy i30 N TCR versenyautó volánja mögött lett túraautó-világbajnok 2019-ben; 2023 és 2024-ben már Elantra N TCR-rel diadalmaskodott. A szabadidő-autók térhódítása miatt a Hyundai nem lát jövőt a kategóriában, még piacon tartja a típust, de utódot már nem fejlesztenek neki – a klasszikus kompakt személyautóra vágyó vásárlóknak az Avante/Elantra nyolcadik generációját kínálják.