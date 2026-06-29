Népszerű kompaktok, amelyektől el kellett búcsúzzunk - galéria

Annyiból jól jött a vásárlók szabadidő-autók felé fordulása az autógyártóknak, hogy legalább lett hely az elektromos átállás miatt szükséges akkumulátor-csomagoknak. Azonban ez azzal is jár, hogy a klasszikus személyautókat hanyagolják, a befektetéseket (fejlesztés, gyártás-előkészítés) nagyobb megtérüléssel járó projektekre fordítják. Ennek a folyamatnak részeként számos, évtizedeken keresztül népszerű autótól kellett elbúcsúznunk, már a kompakt kategóriában is sok veszteségünk volt.
A teljesség igénye nélkül a kompaktok, amelyekről le kell mondanunk
1. Fiat Tipo (2026)
1988-ban debütált az eredeti Tipo, annyira jövőbemutató volt, hogy extraként digitális műszerfalat is lehetett hozzá kérni. Az európai Év Autója címet is bezsebelte a három- és ötajtós, lépcsős hátú és kombi karosszériával is kapható modell, amelyet Brazíliában és Törökországban is gyártottak – utóbbi helyen egészen 2000-ig. 2015-ben tért vissza Európába a Tipo név az ötajtós, lépcsős hátú és kombi karosszériával kínált modellnél, amelyet Törökországban gyártottak. Ott 2016-2024 között a legnépszerűbb személyautó volt, de még ez se volt elég a jövőjének biztosításához, 2026-ban leálltak a gyártásával.
2. Ford Focus (2025)
Világautónak készült az 1998-ban piacra dobott Focus, ami elnyerte az európai Év Autója címet. Az évek során három/ötajtós, lépcsős hátú, kombi és kabrió karosszériával is készült, az RS sportváltozat sokáig mércének számított. 2018-ban dobták piacra a negyedik generációt, amit 2021 végén frissítettek. Nem sokkal később bejelentették, hogy 2025-ben leállnak a gyártásával úgy, hogy közvetlen utódot nem készítenek neki.
3. Hyundai i30 (202...)
A dél-koreai cég azzal kedveskedett az európai vásárlóknak, hogy a világszerte használt kompakt autójának új karosszériát adott. Csehországban gyártották a helyi piacnak szánt példányokat, az évek alatt ötajtós, kombi és ferdehátú kupé karosszériával készült. Michelisz Norbi egy i30 N TCR versenyautó volánja mögött lett túraautó-világbajnok 2019-ben; 2023 és 2024-ben már Elantra N TCR-rel diadalmaskodott. A szabadidő-autók térhódítása miatt a Hyundai nem lát jövőt a kategóriában, még piacon tartja a típust, de utódot már nem fejlesztenek neki – a klasszikus kompakt személyautóra vágyó vásárlóknak az Avante/Elantra nyolcadik generációját kínálják.
4. Mitsubishi Lancer (2024)
1973-ban dobta piacra a Mitsubishi a lépcsős hátú modelljét, amelynek az évek során számos változata volt. A legtöbben minden bizonnyal az EVO utcai raliautókra emlékeznek, amelyek 2,0 literes turbómotorjukkal és összkerékhajtásukkal a legagilisebb kompaktok közé tartoztak. Az utolsó globális modell 2007-ben debütált és egészen 2019-ig maradt gyártásban. A tizedik generációt már csak Tajvanon mutatták be, ahol 2017-2024 között készült; 51 év után nyugdíjazta a nevet és a kompakt autót a Mitsubishi.
5. Nissan Almera (2007)
Elsőként ismerték fel a japánok, hogy a vásárlók a szabadidő-autó felé fordultak, ezért készítették el 2006-ban a Qashqai modelljüket, ami azóta is meghatározó szereplője annak a szegmensnek. A klasszikus kompakt személyautót ezt követően ejtették, a Tiida-val néhány piacon még jelen voltak pár évig, de nem erőltették tovább a dolgot. A magyarokat megmosolyogtatta az egyterű névválasztása, az Almera Tino miatt magyarázkodhattak az értékesítők.