Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Orbán Viktor, cáfolt a Politico – nehéz helyzetben Magyar Péter

Fontos

Brüsszel tajtékzik, olyan fordulat következhet, amelyre senki nem számított

KRESZ

Minden sofőrt leizzaszt ez a KRESZ-feladvány

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy látszólag egyszerű útkereszteződés, négy jármű és egy szabály, amit elvileg minden autós ismerni véli. Mégis ez az a közlekedési helyzet, amely KRESZ-tesztnél újra és újra elbuknak a sofőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KRESZkresz szabályközlekedésautó

Nincsenek táblák, nincs jelzőlámpa, nincs rendőr, aki irányítaná a forgalmat – csak a KRESZ és a józan figyelem maradt ebben a helyzetben.

kresz, kresz-teszt, Ez a KRESZ-teszt elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, mégis sokan buknak bele a helyes sorrend megállapításába
Ez a KRESZ-teszt elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, mégis sokan buknak bele a helyes sorrend megállapításába
Fotó: ikresz.hu

A legtöbb autós ilyenkor azonnal a jobbkéz-szabályra gondol, ami helyes. A közlekedési szakemberek által gyakran emlegetett úgynevezett „Móricka-szabály” szerint elsőként az a jármű haladhat át, amelyik jobbra, kis ívben kanyarodik, hiszen ezzel a legkevésbé zavarja a többi közlekedőt. Ebben a feladványban ezért indulhat elsőként a C jelű autó. Miután ő elhagyta a kereszteződést, már könnyebb dolgunk van: a többi jármű egymás után, az óramutató járásával megegyező sorrendben következik – írja a Kemma.

Mennyire élnek bennünk a KRESZ alapjai?

A C után mi következhetünk, hiszen számunkra már szabaddá válik az út. Ezt követően az A gépkocsi haladhat át, végül pedig a B fejezi be az átkelést. A helyes sorrend tehát: C–D–A–B. Az ilyen tesztek sok autós elbukik. A mindennapi rutin gyakran magabiztosságot ad, de egy-egy trükkös helyzet gyorsan megmutatja, mennyire élnek még bennünk a KRESZ alapjai. Pedig egy valódi forgalmi szituációban már nem pontokat veszíthetünk egy teszten, hanem akár balesetet is okozhatunk.

Az Origo a napokban arról írt, hogy van egy alapvető KRESZ-szabály, amit a magyar autósok kétharmada nem is ismer.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!