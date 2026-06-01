Minden sofőrt leizzaszt ez a KRESZ-feladvány

Nincsenek táblák, nincs jelzőlámpa, nincs rendőr, aki irányítaná a forgalmat – csak a KRESZ és a józan figyelem maradt ebben a helyzetben.

Ez a KRESZ-teszt elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, mégis sokan buknak bele a helyes sorrend megállapításába

A legtöbb autós ilyenkor azonnal a jobbkéz-szabályra gondol, ami helyes. A közlekedési szakemberek által gyakran emlegetett úgynevezett „Móricka-szabály” szerint elsőként az a jármű haladhat át, amelyik jobbra, kis ívben kanyarodik, hiszen ezzel a legkevésbé zavarja a többi közlekedőt. Ebben a feladványban ezért indulhat elsőként a C jelű autó. Miután ő elhagyta a kereszteződést, már könnyebb dolgunk van: a többi jármű egymás után, az óramutató járásával megegyező sorrendben következik – írja a Kemma.

Mennyire élnek bennünk a KRESZ alapjai?

A C után mi következhetünk, hiszen számunkra már szabaddá válik az út. Ezt követően az A gépkocsi haladhat át, végül pedig a B fejezi be az átkelést. A helyes sorrend tehát: C–D–A–B. Az ilyen tesztek sok autós elbukik. A mindennapi rutin gyakran magabiztosságot ad, de egy-egy trükkös helyzet gyorsan megmutatja, mennyire élnek még bennünk a KRESZ alapjai. Pedig egy valódi forgalmi szituációban már nem pontokat veszíthetünk egy teszten, hanem akár balesetet is okozhatunk.

