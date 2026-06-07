600 méter aszfalt 60 év alatt – jubilál a szombathelyi KRESZ-park

Az idei gyermeknapon tartották meg a szombathelyi KRESZ-park születésnapját, a vasi megyeszékhelyen 1966-ban adták át a több mint 1 millió Ft-ból megépített, baleset-megelőzést szolgáló létesítményt. A mintegy 600 méternyi aszfaltutakon azóta is rengetegen sajátították el a közlekedés csínját-bínját.

Mind a mai napig élvezik a legkisebbek a szombathelyi KRESZ-parkot

Fotó: Szendi Péter

Több tízezer gyermek megfordult az évtizedek alatt a KRESZ-parkban

A Vaol beszámolója szerint a rumi önkéntes tűzoltók autója volt az egyik legnépszerűbb látványosság a kicsik körében, de a játszóház is telt házzal üzemelt. Délután háromkor a kötelező beszédek szakították meg a szórakozást, majd labdazsonglőrök következtek, akiknek az előadása után 10 perccel aztán az eső is megérkezett Szombathelyre.

