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600 méter aszfalt 60 év alatt – jubilál a szombathelyi KRESZ-park

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Villanyrendőr is volt a több mint 1 millió Ft-ból épített létesítményben. 1966-ban adták át Szombathelyen a KRESZ-parkot.
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kreszautós hírszombathely

Az idei gyermeknapon tartották meg a szombathelyi KRESZ-park születésnapját, a vasi megyeszékhelyen 1966-ban adták át a több mint 1 millió Ft-ból megépített, baleset-megelőzést szolgáló létesítményt. A mintegy 600 méternyi aszfaltutakon azóta is rengetegen sajátították el a közlekedés csínját-bínját.

Már 60 éve gyakorolhatják a legkisebbek a közlekedést a KRESZ-parkban.
Mind a mai napig élvezik a legkisebbek a szombathelyi KRESZ-parkot
Fotó: Szendi Péter

Több tízezer gyermek megfordult az évtizedek alatt a KRESZ-parkban

A Vaol beszámolója szerint a rumi önkéntes tűzoltók autója volt az egyik legnépszerűbb látványosság a kicsik körében, de a játszóház is telt házzal üzemelt. Délután háromkor a kötelező beszédek szakították meg a szórakozást, majd labdazsonglőrök következtek, akiknek az előadása után 10 perccel aztán az eső is megérkezett Szombathelyre.
 

 

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