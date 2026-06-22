Különös taktika áll az elektromos Ferrari vásárlásai mögött

A Ferrari nem teljesen piaci szabályok szerint működik. A szellemi tulajdonát foggal-körömmel és jól fizetett ügyvédekkel védő olasz autógyárnál például csak olyan ügyfelek kapnak lehetőséget limitált szuperautó vásárlására, akik visszatérő, megbízható vásárlónak számítanak. Ennek a gyakorlatnak köszönhető, hogy sokan befizettek az egyébként megosztó kritikákat kapó Luce elektromos autóra, mert nem akarnak hátrébb kerülni a gyár megbízható ügyfél listáján.

Nem a szépsége miatt veszik a Ferrari elektromos autóját

Fotó: Ferrari

A gazdagok megengedhetik maguknak az 550-750 000 eurós Ferrari villanyautót

A Ferrari Luce elektromos autó elsődleges piaca Kína, ahol a nagyvárosokban több évet kell várni egy benzines autó rendszámára. A gazdagok nem szeretnek várni, inkább más játékszerre költik a fölös pénzüket – ellenben az elektromos autóba rögtön beülhetnek. A megosztó forma magyarázata, hogy arrafelé nem klasszikusan szép, hanem egyszerűen feltűnő autó kell, márpedig a Ferrari Luce után megfordulnak majd az emberek. Kínán kívül a Ferrari megbízható ügyfél listája jelenti a fő vásárlási okot, a következő benzines szuperautó reményében hajlandóak beáldozni a gazdagok 550-750 000 eurót. A luxustermékek piacán egyébként nem ismeretlen a Ferrarihoz hasonló gyakorlat, a Rolex és a Hermes is hasonló módon értékesíti limitált darabszámban készülő termékeit.

