Megint megújult a Lada Niva – ki tudja, hányadjára?

Az 1977-ben bemutatott Lada Niva szelleme nem akar halványulni. A legendás orosz terepjáró a közelmúltban ismét megújult. A mérnökök olyan extrákat tettek bele, amelyek a legtöbb autóban már régóta magától értetődőek. A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon leleplezett frissített Lada Niva Legend nagy vonalakban ugyanúgy néz ki, mint évtizedekkel ezelőtt. A szögletes karosszéria, a jellegzetes arányok és a puritán terepjárós megjelenés változatlan maradt. A lényeg ezúttal nem a formatervezők rajzasztalán, hanem a lemezek alatt és az utastérben történt – írja a Vezess.

A legújabb Lada Niva a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon mutatkozott be

Fotó: TheDeadDistrict / X

Érintőképernyő a Lada Niva utasterében

A legnagyobb újdonság, hogy a Niva végre modernebb fedélzeti rendszert és érintőképernyős kijelzőt kapott, de talán ennél is fontosabb a vezetőoldali légzsák megjelenése, amely a Lada Grantából származik. Ehhez nem volt elég egy új kormánykerék beszerelése: a karosszéria szerkezetét is módosítani kellett. Egy olyan konstrukciónál, amelynek gyökerei még a hetvenes évekbe nyúlnak vissza, ez valódi mérföldkőnek számít. Az utastér korszerűbb szellőző- és klímarendszert kapott, immár pollenszűrővel, kívül pedig új könnyűfém keréktárcsák és átdolgozott részletek jelzik, hogy nem egy időutazó példánnyal van dolgunk.

Ilyen lett a megújult Lada Niva Legend utastere - sok új extra van benne

Fotó: Fotó: TheDeadDistrict / X

Még erősebb lett a motor

A régi, 1,7 literes, 83 lóerős motor helyére az 1,8 literes, 8 szelepes benzines kerül, amelyet a Niva Travelből vett át a gyártó. Az új motor 90 lóerős, 153 Nm nyomatékú. A nyomaték jelentős része már alacsony fordulaton, 1000/perctől rendelkezésre áll, ami terepen és lassú haladásnál sokat segíthet. Az AvtoVAZ szerint több mint száz új és hatvan korszerűsített alkatrész került az autóba.

A Niva története egyébként önmagában is autóipari csoda. Az első példányokat 1977-ben mutatták be, és azóta a modell kisebb-nagyobb módosításokkal folyamatosan gyártásban maradt. Miközben a világ autóipara többször is teljesen átalakult, a Niva makacsul ragaszkodott eredeti karakteréhez. Most, közel ötven évvel később, érintőképernyővel és légzsákkal próbálja bizonyítani, hogy a túlélés művészetét továbbra is mesterfokon űzi.