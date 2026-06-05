Nem hiszi el, ki építette az új Lada versenyautót!

Meglepő módon nem házon belül készült a Lada Iskra Cup, a Lada Sport műhely helyett a TMS Motorsport istálló készítette el az új szedán alapján a versenyautót. Mivel a gyár idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját, annyi múltidézést megengedtek maguknak, hogy az első példány babakék fényezést kapott, amivel az 1971-es Tour de Europe versenyen második helyezést szerző 2101-es versenyautót idézik meg.

218 lóerős turbómotorral és retró babakék színnel debütált a Lada Iskra Cup versenyautó

Fotó: Lada

10 futamból áll majd a Lada Iskra márkakupa

Az ilyenkor megszokott átalakításokat hajtják végre a karosszérián. Kiszélesítették a kerékjáratokat, hogy a szélesebb nyomtávval rendelkező futóműnek legyen helye, teljesen kipakolták az utasteret és az FIA-előírásoknak megfelelő biztonsági felszereléseket építettek be. A technikánál a Lada 1,6-os turbómotorját vették alapul, de az eredetileg 150 lóerős négyhengeres teljesítményét 218 lóerőre növelték, a váltó a TMS által gyártott hatfokozatú, szekvenciális egység, a fékeket az orosz Rossa Racing szállítja.

Egy régebbi rali Lada lehetett az alap

A 2027-ben induló Lada Iskra Cup versenysorozat 5 hétvégén 10 futamból áll majd, izgalmas küzdelmet ígér a TMS Boost nevű funkció. Ennek segítségével a kormányon lévő kapcsoló megnyomására pár másodpercig kap néhány extra lóerőt a sofőr, például egy előzés megkönnyítésére, azonban egy futamon csak korlátozott alkalommal élhet ezzel a lehetőséggel. A Lada úgy számol, hogy az egész bajnokságban 3 millió rubel, azaz nagyjából 12 millió Ft költséggel lehet végigmenni, ami az autóversenyzés világában kedvezőnek számít. Azt nem árulták el, lesz-e a gyár által szponzorált pilóta, vagy mindenkinek a szabadpiacról kell előteremteni az indulási költségeket.

