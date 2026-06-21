Kíváncsi rá, milyen gyors egy LEGO-autó?

Nem a sebességhajhászásról szólnak az életnagyságú LEGO-autók, amelyekbe azért került villanymotor, hogy könnyebben tudják mozgatni a kiállítási tárgyat – kézzel tolásnál sérülhet az építőkockákból készített karosszéria. Azonban a sebesség- és gyorsaság-rekordokat folyamatosan beállító Koenigsegg ragaszkodott hozzá, hogy a Sadair’s Spear nevű autójának életnagyságú LEGO-változatával is rekordkísérletet fussanak.

A gravitáció is kellett a LEGO-sebességrekord megdöntéséhez

Fotó: Ben Raddatz / LEGO

A gravitáció is segítette a LEGO-sebességrekord beállítását

Mintegy 9400 munkaóra alatt épült meg a LEGO Koenigsegg Sadair’s Spear, az 1,8 tonna saját tömegből mintegy 400 kg-ot tesz ki a 327 906 darab építőkocka. Az autó volánja mögé Markus Lundh, a svéd szuperautó-gyártó tesztpilótája ült, aki a Goodwood hegyi felfutó pályán tette próbára a játékautót – az egyszerűség kedvéért az ellenkező irányban, azaz lefelé haladt a pályán. Így sikerült megfutni a 111 km/órás sebességet, ami több mint duplája a korábbi LEGO-rekordnak, ami 50 km/óra volt.

Fotó: LEGO

Amíg az életnagyságú autó egyedi példány marad, addig a LEGO-rajongók július 4-től vásárolhatják meg a Koenigsegg Sadair’s Spear 1:8 méretarányú változatát. Ennél 4104 építőkockából lehet összeállítani a svéd szuperautót, amelynek V8-as blokkjában mozognak a dugattyúk és a váltója is kapcsolható, valamint az első-hátsó Triplex-felfüggesztése is működőképes. Ennek a modellnek van egy speciális funkciója, amikor egy mechanizmus segítségével felnyitja az első-hátsó fedelet és az ajtókat is, hogy mindenki megcsodálhassa a technikát. Ezért a modellért 172 990 Ft-ot kérnek.

