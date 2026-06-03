Kézigránát, gépfegyver, robbanás – még Trump autója sem lehet jobb

A Lexus csúcsterepjárója alaphelyzetben is tekintélyt parancsoló jármű, a Miami Armored szakemberei azonban egészen új szintre emelték a biztonság fogalmát. Az általuk átalakított LX 700 első pillantásra szinte megkülönböztethetetlen a gyári modelltől, valójában azonban teljes körű ballisztikai védelemmel látták el. A karosszéria olyan mint egy tank, 360 fokos páncélzatot kapott, amely ellenáll a 7,62 milliméteres lőszereknek, vagyis azoknak a lövedékeknek is, amelyeket többek között az AK–47-es gépkarabély használ. A speciális, többrétegű golyóálló üvegek ugyancsak a védelmi rendszer részét képezik, így az utascella gyakorlatilag egy páncélozott kapszula.

Kívülről nem látszik ezen a Lexus crossoveren, hogy valójában ez egy páncélautó

Fotó: CarScoops

A páncélozott Lexus motorjához nem nyúltak

A fejlesztés egyik legérdekesebb eleme azonban nem a lövedékállóság, hanem a robbanásvédelem. A gyártó szerint a Lexus képes túlélni két kézigránát egyidejű detonációját is. Ennek érdekében nemcsak az utasteret erősítették meg, hanem az üzemanyagtartályt, a motorteret és még a hibrid rendszer akkumulátorát is külön páncéllemezek óvják. Arra is gondoltak, mi történik, ha támadás közben a kerekeket találat éri. Az LX 700 defekttűrő abroncsokat kapott, amelyek sérülés után is lehetővé teszik a továbbhaladást. Megerősítették az ajtózsanérokat, a válaszfalakat és a karosszéria illesztéseit is, hogy a lövedékek még a legkisebb réseken se juthassanak az utastérbe.

Ez nem furgon vagy állatszállító, hanem páncélajtó a Lexusban

Fotó: CarScoops

Közben a hajtáslánchoz gyakorlatilag nem nyúltak. A luxusterepjáró továbbra is a 3,5 literes, ikerturbós V6-os hibrid rendszert használja 457 lóerős teljesítménnyel. Az eredmény egy olyan különleges jármű, amely kívülről visszafogott üzleti SUV, valójában azonban egy guruló erőd, amelyet a legrosszabb forgatókönyvekre készítettek fel – a lövöldözésektől kezdve egészen a robbanásos támadásokig.

Ilyen a Lexus LX 700 páncélzata

Fotó: CarScoops

A Lexus LX 700 páncélautó

Fotó: CarScoops

Az Origo korábban arról írt, hogy páncélozott szabadidő-autót is lehet venni a DS márkakereskedésekben.

Fotó: CarScoops

Nagyon vaskod ajatajai vannak a páncélozott Lexus LX 700-nak

Fotó: CarScoops