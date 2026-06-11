Már épül az új magyar autópálya – mutatjuk, merre

Jelentős és látványos szakaszába lépett az M1-es autópálya és a tervezett M100-as találkozásánál zajló építkezés. Az M1 30. és 33. kilométere között, Bicske és Mány térségében a szakemberek jelenleg a híd- és csomópontszerkezetek alapjain dolgoznak: folyamatos a pillérek betonozása, a földmunkák elvégzése és a próbacölöpözés. A munkálatok méreteit jól érzékeltetik a friss drónfelvételek, amelyeket az építkezésről tett közzé az MKIF Zrt. Az új M100-as gyorsforgalmi út stratégiai jelentőségű fejlesztés. Az új út Esztergomot köti majd össze az országos gyorsforgalmi úthálózattal, közvetlen kapcsolatot teremtve az M1-es autópályával. A mintegy 32 kilométer hosszú útvonal jelentősen csökkentheti a 10-es és a 102-es főutak terhelését, miközben gyorsabb és biztonságosabb közlekedést biztosíthat a térségben élőknek és az ott működő vállalkozásoknak.

Így áll most az M1-es autópálya bővítésénél az M100-as gyorsforgalmi út építése

Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence

A csomópont az M1-es autópálya bővítésének része

Fontos ugyanakkor, hogy a most épülő csomópont kivitelezése az M1 bővítésének részeként zajlik, míg maga az M100-as út külön projektként valósul majd meg. A csomópont azonban már most a jövő forgalmára készül, így amikor az új gyorsforgalmi út elkészül, azonnal bekapcsolódhat az ország egyik legfontosabb autópályájába. A teljes M100-as átadásának pontos időpontját egyelőre nem jelentették be, de a mostani munkálatok azt mutatják, hogy az évek óta tervezett beruházás kézzelfogható közelségbe került.

Jól haladnak a munkálatok az M1-M100 sztráda találkozásánál

Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence