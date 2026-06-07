Megállt a pirosnál, aztán megtörtént, amit soha nem felejt el – videó

Néhány fiatal nagyon rá akart jönni valamire egy robogó kapcsán. Aztán minden a legrosszabbul alakult.
Először egy, majd két másik fiatal kezdett nagy tanakodásba egy robogó körül, bár azt nem tudni, hogy pontosan milyen rejtélyt próbáltak megfejteni. Elég volt azonban egy szerencsétlen mozdulat, és a robogó puskagolyóként szabadult el, telibe találva egy lámpánál várakozó vétlen autót. Több se kellett a bátor fiataloknak: akkora lendülettel tűntek el, mintha a leggyorsabb felszívódás világrekordját próbálták volna megdönteni.
Videón az elszabadult robogó:
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