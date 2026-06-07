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robogó

Megállt a pirosnál, aztán megtörtént, amit soha nem felejt el – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Néhány fiatal nagyon rá akart jönni valamire egy robogó kapcsán. Aztán minden a legrosszabbul alakult.
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robogópirosautós hír

Először egy, majd két másik fiatal kezdett nagy tanakodásba egy robogó körül, bár azt nem tudni, hogy pontosan milyen rejtélyt próbáltak megfejteni. Elég volt azonban egy szerencsétlen mozdulat, és a robogó puskagolyóként szabadult el, telibe találva egy lámpánál várakozó vétlen autót. Több se kellett a bátor fiataloknak: akkora lendülettel tűntek el, mintha a leggyorsabb felszívódás világrekordját próbálták volna megdönteni.

Videón az elszabadult robogó:
 

 

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