Megállt a pirosnál, aztán megtörtént, amit soha nem felejt el – videó

Először egy, majd két másik fiatal kezdett nagy tanakodásba egy robogó körül, bár azt nem tudni, hogy pontosan milyen rejtélyt próbáltak megfejteni. Elég volt azonban egy szerencsétlen mozdulat, és a robogó puskagolyóként szabadult el, telibe találva egy lámpánál várakozó vétlen autót. Több se kellett a bátor fiataloknak: akkora lendülettel tűntek el, mintha a leggyorsabb felszívódás világrekordját próbálták volna megdönteni.

Videón az elszabadult robogó:

