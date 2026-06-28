100 éve született a Mercedes-Benz márka

Idén a 140 éves fennállását ünnepli a Mercedes-Benz, amelynek keretében világszerte különleges rendezvényeket tartanak. Azonban maga a Mercedes-Benz márkanév csak 100 évvel ezelőtt jött létre, miután a Daimler-Motoren-Gesellschaft és a Benz & Cie cégek két éves előkészítő munkát követően 1926. június 28-29-én fuzionáltak, létrehozva a Daimler-Benz AG-t. Ez Mercedes-Benz márkanéven árulta modelljeit – a német szabadalmi hivatalban 1925. április 25-én jegyezték be a nevet. Egy évszázaddal ezelőtt is az észszerűség miatt döntöttek az egyesülésről: a létrejövő vállalkozás nagyobb mérete miatt jobb pozícióból tudott alkudni a beszállítókkal.

Az 1926-os Berlini Autószalonon volt a Mercedes-Benz márka közönségpremierje

Fotó: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A Berlini Autószalonon szerepelt először a Mercedes-Benz márka

Az újonnan létrejött Daimler-Benz AG 1926. augusztus 21-én jegyezte új márkajelzését, a háromágú csillagot körbe vevő babérkoszorúban olvasható a Daimler és a Benz név. Az új, de azért a vásárlók számára nem ismeretlen autómárka első hivatalos szereplése az 1926. október 29-nvember 7 között megrendezett Berlini Autószalonon volt, ahol két világpremiert is kiállítottak, a Mercedes-Benz 8/38 PS (W 02) és a nagyobb motorral szerelt Mercedes-Benz 12/55 PS (W 03) modelleket. Még csak tanulmányként szerepelt itt a Model K, ami aztán 1927 áprilisától koronázta meg az új cég kínálatát. De a Mercedes-Benz haszonjármű-választékát is megtekinthette a szakma és a nagyközönség, az L 1, L 2 és L 5 teherautók mellett az N1 és N2 alvázak, illetve a buszok számára készített NJ 5 alváz is ott volt a kiállításon.

