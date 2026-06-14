Ráfizetett a márkakereskedés az MI-chatbot használatára

Zack Giacomelli az interneten keresztül kereste meg azt a torontói BMW márkakereskedést, ahol 2021-ben az X5-ösét vásárolta, hogy mennyiért vásárolnák vissza az autót? Az írásos eszmecsere során a magát Quinn-ként azonosító fél 27 162,79 kanadai dollárt ajánlott az autóért, pontosan annyit, amennyi még a finanszírozásból hátra volt, amire gyorsan lecsapott az ügyfél. Nem sokkal később aztán telefonon hívták, hogy hiba történt, mert egy MI-chatbot-tal folytatta az alkudozást, és az hibásan adott ajánlatot, valójában csak 20 000 kanadai dollárt, azaz nagyjából 1,5 millió Ft-tal kevesebbet ajánlanak. Végül a nyilvánosság nyomására a BMW márkakereskedés betartotta az eredeti ígéretet.

Sokat bukott azon a BMW márkakereskedés, hogy MI-chatbottal akart munkabért spórolni

Fotó: BMW Toronto

Az MI-chatbot tévesen a tartozási összeget ajánlotta piaci ár helyett

A márkakereskedés azért adta be a derekát, mert nem lett volna esélye a z esetleges bírósági eljárásban. Kezdjük azzal, hogy „Quinn” egyszer se azonosította magát MI-chatbot-ként, tehát az ügyfél végig abban a hitben volt, hogy élő emberrel tárgyal. A másik egy programozási hiba volt, az MI-chatbot ugyanis nem nézett utána az adatbázisban az autó értékének, hanem az ügyfél által közölt tartozást ajánlotta vételárnak. Mindkét problémát időközben kijavította a BMW Toronto, azaz már az első pillanattól kezdve tisztázza az MI-chatbot, hogy ő nem élő személy, és már nem is ad konkrét ajánlatokat, azt meghagyja a telefonon az ügyfélt megkereső értékesítőknek.

