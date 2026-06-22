Saját autóik hibáival riogatnak a japán gyártók

Az Egyesült Államok és Japán között kötött kereskedelmi megállapodás értelmében a japán autógyártók elkezdtek az USA-ban gyártott autókat forgalmazni hazájukban. Azonban utóbbiak kidolgozása nem éri el azt a szintet, amihez a japán vásárlók szoktak, ezért előre elnézést kérnek az ügyfelektől azért, hogy nem a megszokott minőséget kapják.

Különösen a fényezésnél kell a megszokottnál gyengébb minőségre számítani

Fotó: Toyota

A minőség csak az egyik hátráltató tényező

Nem valószínű, hogy túlságosan sok vásárló fog az amerikai gyártású Toyota Tundra és Nissan Murano modellek mellett szavazni, aminek oka elsősorban nem a gyártási minőség, hanem az a tény, hogy nem alakítják át jobbkormányossá az autókat. Ez jelentősen korlátozza azok hétköznapi használhatóságát, a Toyotánál még ehhez hozzájön, hogy csak Tokióban árulják a nagy méretű pickupot. Ehhez még hozzájön az elektrifizált hajtás hiánya, a magas fogyasztás miatt pedig a gépjárműadó is sokkal magasabb, mint a lokalizált modelleknél. Kivételt a Toyota Highlander jelent, amelyet öntöltő hibrid hajtással és jobbkormányos változatban visznek Japánba.

