Monaco utcáin lelassítja a Forma-1-es autókat a Nemzetközi Automobil Szövetség

Először azt jelentette be az FIA, hogy a Monacói Nagydíj idején zárva maradnak a Forma-1-es versenyautók aktív szárnyai, ezzel csökken az átlagsebesség és várhatóan az olyan félreértések száma is, amelyeket a szűk városi pálya egyszerűen nem enged meg. De még erre is rátesz egy lappal a FIA, hiszen bejelentették az elektromos hajtás teljesítményének visszafogását is, a Rev1 beállítás használatával tovább csökken a versenyautók sebessége.

Lenyíló szárnyak nélkül, minimális elektromos segítséggel mennek Monte Carlo-ban a Forma-1-es versenyautók

Az FIA azt akarja, hogy megszakítás nélkül menjen le a Forma-1-es futam

Mindezt a biztonság növelése érdekében lépte meg az FIA, a szűk utcai pályán egy-egy baleset is hatalmas felfordulást okoz, a balesetek számának csökkentése tehát az egész versenynek jót tesz. Főleg annak ismeretében, hogy a 0-200 km/óra tartományban továbbra is a teljes, 350 kW elektromos teljesítményre számíthatnak a pilóták, efölött azonban már csak 100 kW-tal segít az elektromos rész a belső égésű motornak, 270 km/óra felett megszűnik a rásegítés. A kanyarokból kigyorsításnál tehát marad az izgalom, épp csak a csúcssebességet vágják vissza ezekkel a megoldásokkal. Tavaly egyébként Lance Stroll ment a leggyorsabban Monte Carlo-ban, az alagút utáni részen 295 km/órával mérték be, szóval olyan nagyon sok izgalomról így se kell lemondania a nézőknek.

