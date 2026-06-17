Lehetetlen helyen próbált előzni az őrült motoros, óriási fejre állás lett belőle – videó

Az autópálya-kezelő Megáll az ész! című közlekedésbiztonsági sorozatában eddig nem nagyon esett szó motorosokról, pedig a szezon már javában dübörög, egyre nagyobb számban vannak jelen az utakon. Az MKIF Zrt. egy néhány nappal ezelőtt történt baleset felvételét hozta nyilvánosságra, az M1-esen okozott káoszt egy figyelmetlen motoros. Egy terelés végén lévő sávelhúzáshoz érkezett a belső sávban egy autó, mögötte pedig nagy tempókülönbséggel a motoros. Az autó vezetője a szabályoknak megfelelően a sárga, ideiglenes felfestést követve a belső sávban folytatta (volna) az útját, a motoros azonban megpróbálta balról, lehetetlenül szűk helyen megelőzni.

Videón a baleset:

Kevés esély volt rá, hogy sikerülni fog a manőver, nem is jött össze: a motor először az autó hátuljának, majd a terelőtábláknak ütközött. A motor vezetője ráadásul nemcsak magát sodorta veszélybe, ült mögötte egy utas is. A csodával határos módon mindketten megúszták könnyebb sérülésekkel.

