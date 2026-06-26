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Vörös riasztást adtak ki, tombol a hőkupola

baleset

Na, ezért nem szabad strandpapucsban vezetni!

1 órája
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Fontos a megfelelő lábbeli. Mezítláb vagy papucsban nem lehet olyan határozottan a fékre ugrani, mint cipőben.
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balesetautós hírlábbeli

A nagy hőség miatt sokan választanak szellős lábbelit, a cipő helyett szandált vagy papucsot hordanak. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy az autóvezetésnél bizony probléma lehet abból, ha nem megfelelő az ember ruházata (ide tartozik a lábbeli is), és amiatt baleset következik be. Például ha lecsúszik az ember lába a fékpedálról, ha hirtelen rátapos.

A papucs és a szandál nem jó autóvezetéshez, mert nem tartja az ember lábát.
Megfelelő lábbeliben szabad csak vezetni - a papucs nem tartozik ide
Fotó: ÖAMTC

Balesetnél a nem megfelelő öltözék – papucs – miatt rész-felelősségünk lehet

A baleset kiváltó oka ilyenkor ugyan nem mi vagyunk, de annak bekövetkeztében igenis szerepet játszunk. Ha a rendőr észleli ezt a szabálytalanságot, rész-felelősséget állapíthat meg, ami azt jelenti, hogy a keletkezett kár egy részét nekünk (vagy a biztosítónknak) kell fizetnie. Hasonló vonatkozik a mezítlábas vezetésre, amíg normál üzemben nem okoz gondot a pedálok kezelése, vészhelyzetben könnyen téveszt a láb. A legjobb, ha kánikula idején is cipőt hord a járművezető, vagy olyan szandált, amelynek pántja körbefogja a bokát.
Az anyósülésnél lehet látni, hogy az ott utazó a műszerfalon pihentetni a lábát, ez életveszélyes, hiszen az ütközésnél nyíló légzsák felfújódását akadályozza ez a testtartás.
 

 

 

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