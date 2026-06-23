Prémium-abroncsok is megbuktak a négyévszakos gumik tesztjén

Ahogy lesz egyre drágább az autózás, úgy váltanak egyre többen négyévszakos abroncsokra. Megspórolják ezzel a tavaszi-őszi váltást, a nem használt garnitúra tárolásának problémáját. Arról se szabad megfeledkezni, hogy ha csak nem megy az ember a hegyekbe, egyre kevesebbszer lehet télies útviszonyokkal találkozni. Az árérzékeny vásárlók sok esetben hátrányban vannak, az abroncsgyártók legújabb fejlesztéseiket csak késve szokták a kisebb méreteknél elérhetővé tenni. A Bridgestone a Weather Control A005-Evo-t kínálja 185/65 R15-ös méretben, miközben nagyobb gumiknál már a Turanza All Season 6-os van programban. A Michelinnél a CrossClimate 2-essel kell megelégedniük a vásárlóknak, egyébként már a CrossClimate 3-asnál tartanak. Ezért is választották az ADAC, ÖAMTC autós klubok és társszervezeteik a négyévszakos gumik tesztjéhez a 185/65 R15-ös méretet. Ez aktuálisan kisautóknál, kicsit öregebb korcsoportban kompakt autóknál használt abroncsot jelent.

Csak egy vásárlásra ajánlható abroncsot találtak a 16 darab négyévszakos garnitúrát felvonultató teszten az ADAC és az ÖAMTC szakemberei

Fotó: ÖAMTC

Minden körülmények között működnie kell a négyévszakos abroncsoknak

Összesen 16 garnitúrát vizsgáltak nyári (50°C aszfalthőmérséklet) és téli (-15°C aszfalthőmérséklet) útviszonyok között, és sajnos az lett a szakemberek következtetése, hogy bőven van mit javítani. Csak egy abroncs végzett vásárlásra ajánlott, azaz legalább „jó” minősítéssel, kettő abroncs épp csak lecsúszott erről. Azonban a skála másik végén három „elégséges” és öt „elégtelen” minősítésű abroncs szerepel, utóbbiak között két prémium-márka is található. Ezek után nem csoda, hogy Steffan Kerbl, az ÖAMTC gumi-szakértője szerint a márkanév nem garancia a minőségre, a teszt alapján a mérettől függően nagyon eltérő viselkedést mutatnak az abroncsok.

Fotó: ADAC/ÖAMTC

Egyedüliként a Continental AllSeasonContact 2-es tudta meggyőzni a tesztelőket a menetbiztonsági fejezetekben elért teljesítményével, itt a futásteljesítmény-fejezetben kell kompromisszumot kötnie a vásárlónak. Nem sokkal lemaradva követi ezt a Pirelli Cinturato All Season SF 3-as, ami téli útviszonyok között gyengélkedik és a Michelin CrossClimate 2-es, ami nedves aszfalton nincs elemében. A dobogós helyezettek remekelnek a környezetterhelés fejezeteben, a Michelin az élen végzett ebben az értékelésben. Öt abroncs végzett „kielégítő” eredménnyel, amelyek azoknak lehetnek élhető alternatívák, akik tudják kezelni a gumik bizonyos körülmények között gyenge teljesítményét.