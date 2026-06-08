Nehéz felfogni, de igaz: 1001 lóerős szuperautót villantott az Audi!

Mivel a Lamborghini is szintet lépett, az Audi saját szuperautója is fejlődött. A harmadik generációnál már nem az R8-as nevet használják, hanem az Auto Union márkával is induló legendás autóversenyzőre, Tazio Nuvolari-ra emlékeznek. A megjelenés is ezt a korszakot, az ezüstnyilak aranykorát idézi, ahogy azt a Concept C nevű tanulmány is mutatta – az Audi Nuvolari azonban egy mérettel nagyobb annál.

Fejlesztettek egy keveset a Lamborghini Temerario hajtásán, így lett 1001 lóerős az Audi Nuvolari szuperautó

Fotó: AUDI AG

Rálicitál a Lamborghini modelljére az Audi szuperautója

A Temerario jelentette a kiindulási alapot, de az Audi most megengedte magának, hogy arra is rálicitáljon 81 lóerővel; nem kell aggódnia az olaszoknak, hiszen a németek mindössze 499 példányt gyártanak a saját autójukból. A Lamborghini által is használt alumínium tárvázra karbonból készített karosszériát húznak rá, amely letisztult megjelenésével más vásárlóközönséget szólít meg. Az autó szíve egy Győrben gyártott 4,0 literes V8-as biturbó 800 LE/730 Nm teljesítménnyel, a főtengelyen is van egy villanymotor (150 LE), de az első kerekeket is egy-egy villanymotor (150-150 LE) hajtja. Az energiaellátásról egy 7,3 kWh kapacitású, konnektorról is tölthető akkumulátor gondoskodik, a rendszerteljesítmény 1001 lóerő.

Fotó: AUDI AG

Ez is bőven elég a tempós haladáshoz, amit a 2,6 másodperces 0-100 km/óra sprint, a 200 km/órás sebesség is megvan 6,8 másodperc alatt, a csúcssebesség meghaladja a 350 km/órát. Persze ahhoz, hogy ez működjön, az akkumulátornak legalább 80%-os töltöttséggel kell rendelkeznie, és a telepnek 28°C alatt kell legyen a kiindulási hőmérséklete. Alapvetően a száguldásról szól az Audi Nuvolari, de az előzetes mérések alapján 11,3 l/100 km-es átlagfogyasztásával még takarékosnak is nevezhető – lemerült akkumulátorral 14,7 l/100 km-es átlagot ígérnek.

Fotó: AUDI AG

A menetdinamikai rendszer az első hajtómotorok nyomatékszabályozásával, a karbon-kerámia fékek egyenkénti aktiválásával tudja stabilizálni az autót szükség esetén, a kormányom lévő forgókapcsoló segítségével tudja kiválasztani a sofőr, milyen mértékű segítségre vágyik. Versenypálya módban teljesen ki lehet iktatni az elektronikus beavatkozókat. A hidraulikus fékek mellett a villanymotorokkal is lehet lassítani, akár 0,3 g-s lassulást lehet elérni energia-visszatermeléssel, ami a normál fékezési feladatokat lefedi.

