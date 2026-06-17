Tovább szórakozott az Off Road fesztiválon a halottnak hitt férfi, a Facebookra is posztolt

Noha a szervezők és a rendőrség is cáfolta, a jubileumi 40. somogybabodi Off Road fesztiválon elterjedt a hír, hogy halálos baleset történt. Az „áldozat” erről semmit nem tudott, miután a mentők ellátták, tovább szórakozott, órákkal később pedig posztolt a Facebookra is. Az adott okot a félreértésre, hogy a mentősök fél órán keresztül látták el a sérültet, és sokan nem várták meg a kimenetelt.

Jó hangulatban telt a jubileumi 40. Babod Off Road

Fotó: Lang Róbert

Meglepetés házasságkötésre is sor került az Off Road fesztiválon

Az idei Babod Off Road fesztivál balesetek szempontjából a nyugodtabbak közé tartozott, ahogy azt Mágó Armand sajtószóvivő a Sonline.hu számára elmondta. Jó hangulatban zajlott a jubileumi buli, a sok résztvevő mellett számos látogató érkezett a helyszínre, ahol még a találkozó számára készített fagylaltot is meg lehetett ízlelni. Idén már az új generáció is szép számban képviseltette magát, több tini is terepjárók volánja mögé ült. Vannak olyan cégek, akik csapatépítő foglalkozásként vesznek részt a Babod Off Road-on, ahol idén egy rögtönzött házasságkötésre is sor került.

