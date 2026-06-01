Olcsó töltés jöhet? – most tíz napig van Kánaán

Az elektromos autózás terjedésével egyre fontosabbá válik a gyors, megbízható és megfizethető töltési infrastruktúra. Sajnos az árak az utóbbi években csak felfelé mentek. A hazánkban is jelenlévő osztrák olajtársaság felismerte a problémát és most tíznapos promóciót indított, amelynek keretében a villanyautóval közlekedők kedvezményes, 100 forint/kW áron tölthetik járműveiket négy magyarországi helyszínen. Az akció június 1-jén kezdődött, és egészen a jövő hét közepéig, június 10-ig tart. A kedvezményes ár a budapesti Fehérvári úti, Szentendrei úti és Üllői út 137. szám alatti töltőállomásokon, valamint a veszprémi Külső-Kádártai úton érhető el. Az ügyfelek bankkártyás fizetéssel, illetve a cég eMotion alkalmazásban elérhető tarifacsomagok segítségével vehetik igénybe a szolgáltatást.

Valószínűleg sok elektromos autós fog élni az olcsó töltési lehetőséggel

Fotó: OMV

Gyors töltés az elektromos autóknak

A kampány egyik legnagyobb vonzereje, hogy az érdeklődők kedvező áron próbálhatják ki az ultragyors töltőket. A budapesti állomásokon akár 200 kilowattos, míg a veszprémi helyszínen 300 kilowattos maximális teljesítmény áll rendelkezésre. Az ilyen töltők használatára alkalmas járművek esetében ez azt jelenti, hogy az akkumulátor feltöltése akár 15–20 perc alatt is megvalósulhat. Persze, ha már állnak a helyen, akkor ez sokkal több időd vesz el az életünkből.



Amúgy az osztrák vállalat jelenleg már több mint 40 helyszínen biztosít ultragyors töltési lehetőséget Magyarországon.

A bővítés elsősorban a nagy forgalmú tranzitútvonalakat, Budapestet és a vidéki nagyvárosokat célozza, de a vállalat olyan térségekben is fejleszt, ahol még kevésbé kiépített az ultragyors töltési infrastruktúra.

