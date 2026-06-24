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mol racing

Öreg autókhoz való benzint dobott piacra a MOL

22 perce
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Etanolmentes, két évig tárolható az új üzemanyag. A MOL Racing Oldtimer Fuel benzint régebbi motorokhoz fejlesztették.
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Számos kritika éri az egyre nagyobb etanoltartalommal rendelkező modern benzineket, amelyek nem valami tartósak – pár hónap után ragacsos massza válik belőlük, ami aztán eltömíti a csöveket/szűrőket. Ez különösen a ritkán, illetve szezonális jelleggel használt autóknál jelent problémát. Erre jelent megoldást a MOL Racing által most piacra dobott Oldtimer benzin, amelyet kifejezetten régebbi motorokhoz igazítottak.

A MOL Racing-től lehet megvásárolni az Oldtimer benzint.
Klasszikus autók és motorkerékpárok számára fejlesztették az Oldtimer Fuel benzint
Fotó: MOL Racing

Hordós kiszerelésben árulják az Oldtimer benzint

Hosszabb állás után is megbízható indítást ígér a 2 évig kémiailag stabil benzin, ami tisztább égést és kevesebb lerakódást eredményez. Alapvetően nem kell adalékolni, de előfordulhat, hogy ólompótló adalékot kell hozzá keverni. A MOL Racing Oldtimer Fuel oktánszáma 97,1, azaz nagy sűrítésű motorokban is használható, etanoltartalma 0%. A régi járművekhez készített benzint a MOL Racing forgalmazza hordós kiszerelésben.

 

 

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