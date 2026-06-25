Összetörte az autót a tinédzser – a szülei fizethetik a számlát

Sadrinszk városában egy 16 éves fiú kihasználva, hogy a család ismerőse a slusszkulcsot bent hagyta autójában, sétakocsikázni ment június 23-án este. Eközben jelentős sebességre gyorsult, majd egy egyenes szakaszon elveszítette uralmát a kocsi felett és egy betonoszlopnak majd egy parkoló Gazella kisteherautónak csapódott. Mindkét autóban komoly kár keletkezett, az elkövetőt több súlyos sérülés miatt szállították kórházba.

A meggondolatlan tinédzser tetteinek következményét a szülei viselik majd anyagi és jogi vonatkozásban is

Fotó: Kurgani Régió Állami Közlekedési Felügyelősége

Nem a súlyosan sérült tinédzser, hanem a szülei számíthatnak büntetésre

A rendőrségi vizsgálat során kiderült, hogy az autó tulajdonosának engedélye nélkül kötötte el az autót a tinédzser, aki olyan fiatal, hogy még nem is lehet jogosítványa. Hivatalból feljelentést tettek a szülők ellen a gyermekfelügyeleti kötelezettségük megszegése miatt. Ezen felül várhatóan a kárt is nekik kell fizetniük, hiszen a jármű önkényes elvitele miatt a kötelező biztosítás nem téríti a károkat.