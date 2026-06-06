A Peugeot-főnök már látja és el is árulta, milyenek lesznek a jövő autói

A Peugeot vezetője, Alain Favey nem titkolja: szerinte az európai gyártók történelmi kihívás előtt állnak. A kínai márkák villámgyors fejlődése, az agresszív árképzés és az elektromos autók piacán kialakuló új erőviszonyok teljesen átrajzolják az autóipar térképét. Nagy kérdés, hány európai autógyártó marad talpon a nagy csatában. Néhányan biztosan elvéreznek, de a Peugeot nem szeretne ezek közé tartozni.

Alain Favey, a Peugeot márkaigazgatója

Fotó: Peugeot

Favey úgy véli, nem az árháború vagy a piactorzító állami támogatások jelentik a legnagyobb veszélyt. Sokkal inkább az, ha az autógyártók elveszítik saját karakterüket. Szerinte ma a banalitás tengere uralkodik, túl sok az egyforma modell, amelyek mindenkinek szeretnének megfelelni, miközben egyre kevesebb az igazán emlékezetes, karakteres autó.

A Peugeot víziója a jövő autómobiljáról

Fotó: Peugeot

A Peugeot a merész innovátor

A Peugeot különleges és értékes örökséggel rendelkezik, s a cég válasza erre a kihívásra a merész innováció. A márka biztos jövőjét nem az garantálja, ha óvatosan követi a trendeket, hanem ha olyan autókat, megoldásokat készít, amelyek karakteresek, izgalmasak és technológiailag újat mutatnak. Ennek egyik leglátványosabb példája a HyperSquare kormánykoncepció, amely első pillantásra inkább egy játékkonzol vezérlőjének tűnik.

A Peugeot elképzelése szerint ilyen lesz a jövőben a kormány az autókban

Fotó: Peugeot

A rendszer steer-by-wire technológiára épül, vagyis a vezető mozdulatait elektronika továbbítja a kerekek felé, mechanikus kapcsolat nélkül. Ez nemcsak a belső tér kialakítását forradalmasíthatja, hanem a vezetés élményét is teljesen új szintre emelheti. Favey szerint két évtized múlva az ilyen rendszerek éppoly természetesek lesznek, mint ma a szervokormány.

A Peugeot Inception koncepcióautó a legutóbbi Párizsi Autószalonon

Fotó: NICOLAS RONGIER / Hans Lucas

A technológiai újítások mellett a francia márka a szenvedélyt is visszahozná az autózásba. Ennek jegyében tér vissza a legendás GTI név, méghozzá elektromos formában. Az új, 280 lóerős E-208 GTI fejlesztésében a Peugeot Le Mans-i versenyprogramjának mérnökei is részt vesznek, hogy az elektromos hajtás ellenére megmaradjon az a vezetési élmény, amely egykor kultikussá tette a GTI-modelleket.

Elektromos formában tér vissza a Peugeot E-208 GTI

Fotó: Peugeot

A Stellantis-csoporton belül használt közös műszaki alapokat a Peugeot is alkalmazhatja, így Alain Favey szerint a márkának arra kell fókuszálnia, hogy formatervben, vezetési élményben és innovációban megőrizze saját karakterét. A 216 éves Peugeot tehát nem a múltból próbál megélni. Éppen ellenkezőleg: a jövőt szeretné újradefiniálni. Olyan autókkal, amelyek nem csupán közlekedési eszközök, hanem karakteres, kívánatos tárgyak. Pár tanulmányautót már meg is mutattak, milyen lesz a jövő Peugeot-ja. Ha Favey elképzelései valóra válnak, a jövő autóját nem a teljesítménye, hanem a személyisége különbözteti majd meg a tömegtől.