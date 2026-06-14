Kiderült, mi lesz a Porsche 911 jövője – meglepő döntést hoztak

A Porsche új vezérigazgatója, Michael Leiters egyértelmű üzenetet küldött a sportautó-rajongóknak: a 911-esből nem készül tisztán elektromos változat. A márka ikonikus modellje a jövőben is megőrzi hagyományos karakterét, miközben a technológiai fejlődést hibrid rendszerekkel és továbbfejlesztett belső égésű motorokkal biztosítják.

Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója

Fotó: BERND WEISSBROD / DPA

„A 911 olyan ikonikus termék, hogy a fejlődését belső égésű motorral és hibrid technológiával kell biztosítani” – mondta Leiters.

A döntés azért különösen figyelemre méltó, mert az autógyártók többsége ma már legpatinásabb modelljeit is villamosítja. A Porsche azonban úgy látja, hogy a 911 több egyszerű sportautónál: egy több mint hatvan éve épített legenda, amelynek lényegéhez hozzátartozik a hátul elhelyezett boxerhatos motor, a jellegzetes hangzás és az egyedi vezetési élmény. Ezeket az értékeket egy teljesen elektromos hajtáslánc nehezen tudná visszaadni – írja az Auto, Motor und Sport.

A Porsche legikonikusabb modellje, kétségkívül a 911-es sorozat

Fotó: Porsche AG

Lesznek elektromos Porsche modellek is

Ez nem jelenti azt, hogy a Porsche hátat fordítana az elektromobilitásnak. A Taycan, valamint az elektromos Macan és Cayenne továbbra is a márka stratégiai pillérei maradnak. A vállalat vezetői ugyanakkor elismerik, hogy az elektromos autók iránti kereslet lassabban növekszik, mint ahogy azt néhány éve várták, ezért újra nagy hangsúlyt kapnak a hibridek és a korszerű benzines technológiák. Az új T-Hybrid modellek már előrevetítik az irányt: nagyobb teljesítményt és jobb hatékonyságot kínálnak anélkül, hogy feladnák a típus alapvető karakterét.