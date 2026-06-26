Drágább autókat akar eladni a Porsche – rögtön itt egy olcsóbb 911-es

Komoly bajban van a Porsche, a nyereségrátája mindössze 1,1%-ra zsugorodott, ezért radikális átalakításokat hajtanak végre. A kitűzött cél, hogy kevesebb, de drágább autót értékesítsenek. Az első újdonságuk ebben az új érában a Porsche 911-es legolcsóbb versenyautó-kivitele, a GT4-es kategóriának megfelelően felépített autó a Porsche Cayman GT4-est váltja – utóbbi benzinmotoros kivitele hamarosan búcsúzik.

Ha szabadjára engedik a Porsche 911 GT4 R motorját, 520 lóerőt tud

Fotó: Porsche

Az előírásoknak megfelelően fojtja meg a 911 GT4 R motorját a Porsche

Eddig a belépőmodelleken alapuló versenyautókkal szolgálta ki a GT4-es kategóriát a Porsche, ez az első alkalom, hogy a 911-esből is készítenek egy ilyen kivitel. A Porsche 911 GT4 R egyébként műszakilag közel áll a GT3-as utcai és versenyautóhoz illetve a gyár saját versenysorozatában induló Cup versenyautóhoz, ugyanaz a 4,0 literes szívó boxermotor kerül a hátuljába 520 lóerő elméleti teljesítménnyel. Ez az érték ugyanis az egyes bajnokságokban előírt korlátozások függvényében változhat, az első példányba például 53,7 mm-es szívósor-szűkítőt szereltek, amitől 430 lóerőre csökken a csúcsteljesítmény.

A túraautó-versenyzésnél belépőnek számító GT4-es kategória előírásainak megfelelően az utcainak megfelelő, 5 csavaros rögzítést használnak a kerekeknél, a lengéscsillapítók és rugók is szereléssel állíthatóak, a hátsó szárnyat manuálisan 11 fokozatban lehet dönteni. A versenyautó-specifikus alkatrészek növényi szálakkal erősített műanyagból készülnek.

