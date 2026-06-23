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pikes peak

A Chevrolet két rekordot is döntött, de a Ford nyert a Pikes Peak-en

2 órája
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Hétvégén rendezték a 104. hegyi felfutót a Pikes Peak-en. A Chevrolet a sorozatgyártású autó és a női rekordot is elhódította, de abszolútban a Ford nyert.
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pikes peakfordchevroletautós hír

A hétvégén rendezték meg 104. alkalommal a Pikes Peak hegyi felfutót, ahol a Ford Super Mustang Mach-E versenyautó lett a leggyorsabb 8:18.202-es idővel. Romain Dumas számára ez volt a hatodik győzelem, és a második, amelyiket a Ford Racing segítségével ért el. De rekordot is döntöttek az idei versenyen, JR Hildebrand az abszolút 9. helyre hozta be a sorozatgyártású Chevrolet Corvette ZR1X-et 9:30.104-es idővel, ami 23 másodperces (!) javulás a korábbihoz képest.

Nem panaszkodhat a Chevrolet sem, övék a leggyorsabb sorozatgyártású autó és a leggyorsabb női pilóta rekordja.
Romain Dumas győzött a Ford elektromos autó volánja mögött, de a Chevrolet rögtön két rekordot is beállított a 106. Pikes Peak hegyi felfutón
Fotó: Ford

23 és 6,5 másodpercet javított a korábbi rekordokon a Chevrolet

A kötelezően előírt biztonsági felszerelésektől eltekintve sorozatgyártású autót vitt a Pikes Peak hegyi felfutóra a Chevrolet, megtartották a gyári kipufogórendszert és a Michelin Cup 2R abroncsokat is – az 1267 lóerős plug-in hibrid sportmodell 1,89 másodperc alatt gyorsul 96 km/órás sebességre. De egy másik rekordot is megdöntött a Corvette ZR1X, Emelia Hartford lett a leggyorsabb nő 10:11.018-as idővel, aki felautózott a hegycsúcsra – 6,5 másodpercet javítva a korábbi csúcson. A Ford Super Mustang Mach-E egy speciális versenyautó 50 kWh kapacitású akkumulátorral és összesen 1419 lóerős három hajtómotoros összkerékhajtással. 
 

 

 

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