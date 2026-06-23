A Chevrolet két rekordot is döntött, de a Ford nyert a Pikes Peak-en

A hétvégén rendezték meg 104. alkalommal a Pikes Peak hegyi felfutót, ahol a Ford Super Mustang Mach-E versenyautó lett a leggyorsabb 8:18.202-es idővel. Romain Dumas számára ez volt a hatodik győzelem, és a második, amelyiket a Ford Racing segítségével ért el. De rekordot is döntöttek az idei versenyen, JR Hildebrand az abszolút 9. helyre hozta be a sorozatgyártású Chevrolet Corvette ZR1X-et 9:30.104-es idővel, ami 23 másodperces (!) javulás a korábbihoz képest.

Romain Dumas győzött a Ford elektromos autó volánja mögött, de a Chevrolet rögtön két rekordot is beállított a 106. Pikes Peak hegyi felfutón

Fotó: Ford

23 és 6,5 másodpercet javított a korábbi rekordokon a Chevrolet

A kötelezően előírt biztonsági felszerelésektől eltekintve sorozatgyártású autót vitt a Pikes Peak hegyi felfutóra a Chevrolet, megtartották a gyári kipufogórendszert és a Michelin Cup 2R abroncsokat is – az 1267 lóerős plug-in hibrid sportmodell 1,89 másodperc alatt gyorsul 96 km/órás sebességre. De egy másik rekordot is megdöntött a Corvette ZR1X, Emelia Hartford lett a leggyorsabb nő 10:11.018-as idővel, aki felautózott a hegycsúcsra – 6,5 másodpercet javítva a korábbi csúcson. A Ford Super Mustang Mach-E egy speciális versenyautó 50 kWh kapacitású akkumulátorral és összesen 1419 lóerős három hajtómotoros összkerékhajtással.

