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önálló életre

Rémálom, ahogy a gépi mosó kinyírja az autót!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Önálló életre kelt a mosóberendezés - csúnya vége lett!
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Aki ült már az autójában, miközben azt a gépi mosó csutakolta, vélhetően eszébe jutott egy kellemetlen forgatókönyv. Mi van, ha kapitulál egy szenzor, mi van, ha letörik a tükör, vagy ha önálló életre kel a hengerkefe?

A biztosítóé a következő dobás

Nos, itt szinte minden megvalósult, a felületérzékelő meghibásodott, a nagy hengerkefe önállósult és legyalulta a kocsi motorháztetőjét. A végeredményről természetesen fotók is készültek, így a kamerafelvételekkel kiegészülve jön majd a biztosítóval szembeni ügyintézés. 

 

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