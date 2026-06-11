A rendőrök is alig hitték el, mit művelt egy idős nő az M44-esen – videó

Életveszélyes helyzet alakult ki a napokban az M44-esen, miután egy idős nő Kecskemétnél a forgalommal szemben hajtott fel az autóútra. A szemből érkezők közül többen is a fényszórójuk villogtatásával próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre, de a sofőr nem értette a jelzéseket, csak ment tovább Békéscsaba felé, ahova eredetileg elindult.

A rendőrök szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia

Fotó: police.hu

Egy autós felvétele a forgalommal szemben száguldó autóról:

A nő végül nem jutott el az úti céljáig, de szerencsére nem baleset, hanem egy műszaki hiba állította meg 40 kilométer megtétele után. Az időközben riasztott rendőrök a cserkeszőlői lehajtó közelében, a leállósávban találták meg a nőt és az autót. A rendőrség szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia, az ügyben eljárás indult.